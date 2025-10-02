Aurora FC vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 11:00 horas, Municipal visita a Aurora FC en el estadio Municipal Guillermo Slowing, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura.

Así llegan Aurora FC y Municipal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC fue derrotado en el David Cordon Hichos frente a Guastatoya por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 7 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal viene de vencer a Achuapa en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 13 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (7 PG – 5 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 12 7 5 0 14 2 Mixco 23 11 7 2 2 5 3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 4 Aurora FC 19 11 5 4 2 4 5 Xelajú 18 12 5 3 4 7

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Mictlán: 8 de octubre – 10:00 horas

Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Marquense: 12 de octubre – 18:00 horas

Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Cobán Imperial: 11 de octubre – 17:00 horas

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Horario Aurora FC y Municipal, según país