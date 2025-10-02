Aurora FC vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Municipal
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC fue derrotado en el David Cordon Hichos frente a Guastatoya por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 7 goles y tiene 9 a favor.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal viene de vencer a Achuapa en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 13 goles y 2 le han convertido.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se quedó con la victoria por 2 a 1.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (7 PG – 5 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|12
|7
|5
|0
|14
|2
|Mixco
|23
|11
|7
|2
|2
|5
|3
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|4
|Aurora FC
|19
|11
|5
|4
|2
|4
|5
|Xelajú
|18
|12
|5
|3
|4
|7
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Mictlán: 8 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Marquense: 12 de octubre – 18:00 horas
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Cobán Imperial: 11 de octubre – 17:00 horas
- Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Municipal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas