Aurora FC vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Aurora FC vs Xelajú. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal Guillermo Slowing el domingo 16 de noviembre, comenzará a las 15:00 horas.

Aurora FC recibe el próximo domingo 16 de noviembre a Xelajú por la fecha 20 del Apertura, a partir de las 15:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Así llegan Aurora FC y Xelajú

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC cayó 0 a 1 ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Xelajú logró empatar 0-0 ante Achuapa. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el cuarto puesto con 33 puntos (9 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 9 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 39 19 11 6 2 21
2 Mixco 38 19 12 2 5 9
3 Antigua GFC 36 19 11 3 5 13
4 Aurora FC 33 19 9 6 4 5
7 Xelajú 22 19 6 4 9 1

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas
  • Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas
  • Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Xelajú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

