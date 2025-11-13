Aurora FC vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Xelajú
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC cayó 0 a 1 ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
En la fecha anterior, Xelajú logró empatar 0-0 ante Achuapa. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 2.
El local está en el cuarto puesto con 33 puntos (9 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|2
|Mixco
|38
|19
|12
|2
|5
|9
|3
|Antigua GFC
|36
|19
|11
|3
|5
|13
|4
|Aurora FC
|33
|19
|9
|6
|4
|5
|7
|Xelajú
|22
|19
|6
|4
|9
|1
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas