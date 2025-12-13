Aurora FC y Antigua GFC, primer duelo por un lugar en la final

Aurora FC y Antigua GFC se enfrentarán mañana por la llave 2 de del Apertura. El duelo está programado para las 11:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC resultó vencedor por 1 a 2.

Aurora FC y Antigua GFC darán todo por llegar más confiados al partido revancha de del Apertura. El duelo de vuelta se jugará el miércoles 17 de diciembre en Pensativo.

Próximo partido de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 2: vs Antigua GFC: 17 de diciembre – 20:00 horas

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 2: vs Aurora FC: 17 de diciembre – 20:00 horas

Los resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Guastatoya 0 (20 de julio)

: Aurora FC 1 vs Guastatoya 0 (20 de julio) Temporada Regular : Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)

: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Marquense 1 (3 de agosto)

: Aurora FC 1 vs Marquense 1 (3 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)

: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 1 (24 de agosto)

: Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 1 (24 de agosto) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Aurora FC 2 (30 de agosto)

: Comunicaciones 0 vs Aurora FC 2 (30 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)

: Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre) Temporada Regular : Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre)

: Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre)

: Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre)

: Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre) Temporada Regular : Guastatoya 3 vs Aurora FC 2 (28 de septiembre)

: Guastatoya 3 vs Aurora FC 2 (28 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)

: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre) Temporada Regular : Marquense 1 vs Aurora FC 1 (12 de octubre)

: Marquense 1 vs Aurora FC 1 (12 de octubre) Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)

: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Aurora FC 0 (2 de noviembre)

: Cobán Imperial 2 vs Aurora FC 0 (2 de noviembre) Temporada Regular : Aurora FC 0 vs Comunicaciones 0 (5 de noviembre)

: Aurora FC 0 vs Comunicaciones 0 (5 de noviembre) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)

: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre)

: Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre) Temporada Regular : Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre)

: Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre)

: Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre)

: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre) Cuartos de Final: Aurora FC 2 vs Malacateco 1 (10 de diciembre)

Los resultados de Antigua GFC en partidos >

del Apertura

Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio)

: Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)

: Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)

: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto)

: Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre)

: Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre)

: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)

: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre) Temporada Regular : Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre)

: Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)

: Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)

: Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre) Temporada Regular : Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)

: Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre)

: Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre)

: Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre)

: Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)

: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre)

: Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre) Cuartos de Final: Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre)

Horario Aurora FC y Antigua GFC, según país