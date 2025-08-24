Aurora FC y Cobán Imperial se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 6 del Apertura, Aurora FC y Cobán I. terminaron igualados en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

A los 11 minutos del primer tiempo, Cobán Imperial se puso en ventaja con el gol convertido por Selvin Tení. Aurora FC selló la igualdad a través de Diego Ruiz a los 17 minutos de la segunda etapa.

El técnico de Aurora FC, Saúl Phillip, propuso una formación 4-5-1 con Liborio Sánchez en el arco; Jafet Soriano, José Manuel Lemus, Carlos Monterroso y Klisman García en la línea defensiva; Allan García, Daniel Baján, José Luis Vivas, Alejandro Galindo y Nicolas Lovato en el medio; y Andres Echeverria en el ataque.

Por su parte, el equipo de salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Víctor Ayala bajo los tres palos; Eduardo Soto, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Luis De León en defensa; Selvin Tení, Byron Leal, Yeltsin Álvarez, Janderson Pereira y Anthony López en la mitad de cancha; y Matías Rotondi en la delantera.

Cristopher Corado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

El próximo partido de Aurora FC en el campeonato será como visitante ante Comunicaciones, mientras que Cobán I. recibirá a Antigua GFC.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 11 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 5 unidades y está en el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Andres Echeverria por Jorge Ortiz y Klisman García por Eddie Ibargüen

52′ 2T – Salió Daniel Baján por Jorge Batres

60′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Diego Ruiz

61′ 2T – Salió Alejandro Galindo por Jorge Ticurú

Amonestados en Aurora FC:

0′ 1T Allan García (Conducta antideportiva), 18′ 1T José Manuel Lemus (Conducta antideportiva), 21′ 2T Jorge Batres (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Jafet Soriano (Conducta antideportiva)

Cambios en Cobán Imperial

56′ 2T – Salió Anthony López por Steven Paredes

57′ 2T – Salió Matías Rotondi por Marco Rivas

80′ 2T – Salió Yeltsin Álvarez por Juan Carlos Winter

89′ 2T – Salió Víctor Ayala por Javier Romero

Amonestados en Cobán Imperial: