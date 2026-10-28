Aurora golpea en Santa Lucía y derrota a Malacateco con goles de Héctor Morales y Víctor Urías

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Aurora golpea en Santa Lucía y derrota a Malacateco con goles de Héctor Morales y Víctor Urías

El conjunto aurinegro aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos de visita. Morales llegó a 11 anotaciones y se consolida como máximo goleador del Apertura 2026.

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Aurora celebra su victoria 2-0 frente a Malacateco en el estadio Santa Lucía.. (Foto Prensa Libre: Aurora FC)

Malacateco no logró aprovechar su condición de local y cayó 2-0 ante Aurora en el estadio Santa Lucía, en un partido en el que el conjunto visitante mostró mayor contundencia para quedarse con los tres puntos en la recta final de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026.

Los toros contaron con el respaldo de su afición, pero carecieron de efectividad frente al arco rival. Aurora, por su parte, supo capitalizar las oportunidades que tuvo para resolver el encuentro y sumar una importante victoria en condición de visita.

El marcador se abrió al minuto 26, cuando Héctor Morales convirtió un penalti para adelantar al conjunto aurinegro. Con esa anotación, el delantero alcanzó los 11 goles en el certamen y reforzó su posición como máximo artillero del torneo.

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Malacateco buscó reaccionar, pero no encontró la fórmula para superar a la defensa visitante. Cuando el partido entraba en su recta final, Aurora sentenció el triunfo.

Al minuto 87, Víctor Urías protagonizó una gran acción individual por la banda izquierda. El atacante desbordó y terminó la jugada con un remate que venció al guardameta Abel Guzmán para establecer el definitivo 2-0.

Con este resultado, Aurora llegó a 25 puntos y fortaleció su posición en la clasificación, mientras que Malacateco se quedó con 19 unidades, luego de no conseguir hacer valer su localía.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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