Fútbol Nacional
Aurora rescata el empate 2-2 ante Suchitepéquez que no logra salir del fondo
Los aurinegros fueron por debajo en el marcador pero Marcos Acosta descontó y Héctor Morales igualó desde el penal en lo que fue un empate que casi termina en victoria con un gol anulado en el tiempo añadido.
Jugadores de Aurora FC y Suchitepéquez disputan el balón durante el empate 2-2 en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Aurora FC).
Aurora FC rescató un valioso empate este domingo. Los aurinegros igualaron 2-2 ante Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango en la jornada 16 del Apertura 2026 en una remontada que comenzó perdiendo 0-2 y que casi termina en victoria con un gol anulado en el tiempo añadido.
Suchitepéquez comenzó el partido de manera perfecta. Fabricio González abrió el marcador al minuto 9 con un derechazo dentro del área y Dany Rodas amplió la ventaja al minuto 12 con un certero cabezazo en lo que fue el mejor inicio del torneo para los Venados en lo que va del campeonato chapín.
Los mazatecos dominaron el primer tiempo con claridad mientras Aurora no encontraba respuestas. Sin embargo al inicio del segundo tiempo los aurinegros salieron con tres cambios y la reacción fue inmediata con Marcos Acosta descontando al minuto 56 tras un gran centro de Daniel Baján.
Héctor Morales igualó
Al minuto 64 el árbitro señaló penal para Aurora tras una falta sobre Julio Rodríguez confirmada por el FVS. Héctor Morales que ya es el goleador del torneo no falló desde el punto penal al minuto 65 para empatar el partido y desatar la celebración aurinegra en Mazatenango.
Aurora buscó la victoria con diez jugadores tras la expulsión de José Vivas al minuto 73. Al minuto 94 Diego Ruiz anotó el aparente 2-3 pero el árbitro anuló el tanto por una falta de Julio Rodríguez durante la jugada en lo que fue el momento más polémico del encuentro.
Con este empate Aurora suma un punto que le sabe a poco mientras Suchitepéquez que llegaba como el último lugar de la tabla volvió a dejar escapar puntos importantes en lo que ya son 16 jornadas sin conocer la victoria en el Apertura 2026.