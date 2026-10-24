Comunicaciones derrota a Antigua 1-0 y se mantiene con vida en el torneo

Comunicaciones logró un triunfo muy importante esta noche. Los cremas vencieron 1-0 al líder Antigua GFC en el estadio Cementos Progreso en la jornada 16 del Apertura 2026 en lo que fue una victoria fundamental para el equipo que necesitaba urgentemente los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El partido comenzó con Comunicaciones tomando ventaja desde los primeros minutos. Al minuto 15 Dairon Reyes convirtió un penal señalado por Bryan López para poner el 1-0 y darle la ventaja a los cremas en el Cementos Progreso ante el líder del torneo.

Sin embargo la situación se complicó al minuto 26 cuando Óscar Castellanos de Antigua fue expulsado tras una falta revisada por el FVS dejando a los coloniales con diez jugadores. Pese a la superioridad numérica Comunicaciones no pudo ampliar la ventaja ya que Karel Espino desperdició un segundo penal antes del descanso.

Comunicaciones resistió en el segundo tiempo

En el segundo tiempo Antigua buscó el empate con varios cambios pero Fredy Pérez apareció al minuto 80 con una atajada clave para mantener la ventaja. Al 81 Stheven Robles estuvo cerca del 2-0 pero su potente remate se estrelló en el poste en lo que fue la ocasión más clara del complemento.

Comunicaciones resistió hasta el pitazo final para llevarse los tres puntos pese a no haber podido ampliar la ventaja jugando con un hombre más durante gran parte del partido en lo que fue una victoria muy sufrida pero muy importante para los albos.

Los cremas respiran en el torneo

Con este triunfo Comunicaciones llega a 17 puntos y sube a la décima posición de la tabla alejándose de los puestos de descenso. Antigua por su parte se queda con los mismos puntos pero sigue siendo líder del Apertura 2026 a la espera de los resultados de la jornada.