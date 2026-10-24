Dos regresos esperados: Pinto y Apaolaza vuelven para el duelo entre Comunicaciones y Antigua

Dos de los jugadores más esperados del torneo vuelven esta noche. José Carlos Pinto estuvo fuera más de cuatro meses por el nacimiento prematuro de su bebé y no había disputado ningún minuto en el Apertura 2026. El guatemalteco regresó a los entrenamientos el 12 de octubre y lleva varios días trabajando con el plantel crema.

Francisco Apaolaza por su parte regresa tras una lesión de ligamento cruzado que lo alejó de las canchas desde el 29 de enero. El argentino se lesionó precisamente en un partido ante Comunicaciones en el estadio Pensativo, fue operado con éxito y estuvo fuera de las canchas durante gran parte del año.

Ambas historias son completamente distintas pero los dos coinciden esta noche en un mismo partido de alto voltaje. Pinto defensor del conjunto crema, que busca levantar a un equipo en zona de descenso mientras Apaolaza regresa como el delantero que puede marcar la diferencia para el líder del torneo.

Aunque aún no se confirmó si ambos entrarán al terreno de juego esta noche será decisión de sus respectivos técnicos darles minutos. Lo que sí es seguro es que su sola presencia en la convocatoria genera expectativa en los aficionados de ambos equipos que esperan verlos recuperar su mejor nivel en el Apertura 2026.

Así llegan los equipos

Comunicaciones llega al partido en la undécima posición con apenas 14 puntos y tres derrotas consecutivas que lo tienen en zona de descenso. Los cremas necesitan urgentemente sumar de local para salir de la parte baja de la tabla.

Antigua llega como líder del torneo con 29 puntos en lo que es su mejor momento de la temporada. Los coloniales dirigidos por Mauricio Tapia buscarán defender la cima de la tabla sumando de visita en el Cementos Progreso en lo que sería un golpe muy importante para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

El historial reciente entre ambos

En sus cinco enfrentamientos durante el 2026 Antigua ha ganado tres partidos y Comunicaciones dos en lo que refleja un historial muy parejo entre ambas instituciones. Esta noche ambos equipos buscarán inclinar la balanza a su favor en un duelo que promete ser muy intenso en el estadio Cementos Progreso.