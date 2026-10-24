Xelajú da el golpe y vence 1-0 a Municipal que suma su sexto partido sin ganar

Xelajú MC derrotó 1-0 a Municipal en el estadio Mario Camposeco en la jornada 16 del Apertura 2026. Los escarlatas suman su sexto partido consecutivo sin ganar y ceden terreno ante Antigua que se afianza como líder del torneo nacional.

Municipal tuvo la más clara al minuto 35 cuando José Martínez quedó mano a mano con el portero pero falló en lo que fue el error más costoso de la noche para los escarlatas. Xelajú que llegaba en la séptima posición con 21 puntos buscaba sumar para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Al minuto 41 llegó el único gol del partido. Diego Casas remató desde fuera del área el balón sufrió un desvío que sorprendió a Navarro y Xelajú se puso al frente en lo que fue el primer y único tanto de una noche muy tensa en el Mario Camposeco.

Las expulsiones complicaron el partido

En el segundo tiempo Diego Casas fue expulsado al minuto 64 por un manotazo sobre Carlos Estrada dejando a Xelajú con diez jugadores. Municipal tuvo más de 20 minutos con superioridad numérica pero no logró llegar con peligro real sobre la portería superchiva.

Al minuto 85 Rodrigo Saravia recibió la roja directa para Municipal dejando a ambos equipos con diez jugadores en el tramo final. Los escarlatas que ya no tenían tiempo para reaccionar no encontraron el empate y Xelajú resistió hasta el pitazo final.

El partido también tuvo un momento de tensión al inicio del segundo tiempo cuando los aficionados se subieron a la malla del estadio y retrasaron el inicio del complemento en lo que fue un episodio que añadió más tensión a una noche ya complicada en el Mario Camposeco.

Municipal sigue sin ganar

Con esta derrota Municipal acumula seis partidos consecutivos sin ganar con cuatro empates y dos derrotas en lo que es su peor racha del Apertura 2026. Los escarlatas que llegaron a liderar el torneo ahora ceden terreno ante Antigua que se afianza en la cima de la tabla.

Xelajú por su parte suma tres puntos importantes y sigue escalando posiciones en la tabla. Los superchivos que llegaban en la séptima posición demostraron que el Mario Camposeco sigue siendo una fortaleza difícil de conquistar en el Apertura 2026.