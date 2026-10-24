Fútbol Nacional
Guatemala Sub-15 debuta con victoria 1-0 ante Singapur en la Copa Mundial de la FIFA
Giancarlo Marroquín anotó el gol de la victoria en el segundo tiempo para que la Bicolor arrancara con el pie derecho en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Bakú Azerbaiyán.
Jugadores de la Selección Sub-15 de Guatemala posan previo al partido ante Singapur en su debut en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Bakú Azerbaiyán. (Foto Prensa Libre: Fedefut)
Guatemala Sub-15 comenzó su participación mundialista de la mejor manera. Los jóvenes dirigidos por Édgar Cotto vencieron 1-0 a Singapur en el Complejo de Hovsan en Bakú Azerbaiyán en lo que fue el debut de la Bicolor en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA.
El gol de la victoria llegó en el segundo tiempo por medio de Giancarlo Marroquín quien definió con precisión para darle los primeros tres puntos a Guatemala en el torneo. La defensa mostró solidez durante todo el encuentro disputado en un formato de fútbol 8 con dos tiempos de 20 minutos.
El capitán del equipo, el mediocampista Carlos Zelada lideró el juego de la Bicolor desde el centro del campo en lo que fue una actuación muy ordenada de los jóvenes guatemaltecos nacidos entre 2011 y 2012 que representan el futuro del fútbol guatemalteco.
Próximos partidos de Guatemala en la fase de grupos
Tras el debut victorioso Guatemala tiene tres partidos más programados para este 25 de octubre y uno adicional el 26 en un sistema de todos contra todos dentro de la fase de grupos.
- Guatemala vs. Samoa Americana — 25 de octubre 7:00 AM
- Guatemala vs. Canadá — 25 de octubre 12:15 PM
- Guatemala vs. Honduras — 25 de octubre 11:00 PM
- Guatemala vs. Guinea — 26 de octubre 5:45 AM
Guatemala comparte el Grupo P con Singapur, Canadá, Samoa Americana, Honduras y Guinea en lo que es un grupo muy competido para los chapines en la fase de clasificación del torneo.