Comunicaciones se hunde: nueve derrotas y siete finales para evitar un desastre

Con 32 títulos de Liga Nacional, Comunicaciones es uno de los clubes más laureados del futbol guatemalteco. Sin embargo, su presente contrasta con esa historia: el equipo atraviesa uno de sus momentos más complicados, lejos de las expectativas que acompañan a una institución acostumbrada a pelear por los primeros puestos.

Los cremanas iniciaron el Apertura 2026 con dificultades que, lejos de resolverse, se han convertido en un problema cada vez mayor. Los albos acumulan nueve derrotas en el campeonato, permanecen en la parte baja de la clasificación y ni el cambio de entrenador ha conseguido detener la caída.

Con siete jornadas por disputar, el equipo está obligado a reaccionar para evitar que el torneo termine en desastre.

El técnico mexicano Roberto Montoya suma cinco derrotas desde que asumió el equipo tras la salida de Marco Antonio, el Fantasma Figueroa. La presión aumenta con cada resultado adverso y el margen para corregir el rumbo comienza a agotarse.

Derrotas que explican la crisis

Los primeros tropiezos llegaron durante la etapa de Figueroa. En la jornada 3, Comunicaciones perdió 3-1 ante Aurora; en la jornada 5 cayó 2-0 frente a Antigua GFC y, en la sexta fecha, Municipal se impuso 1-0 en el clásico.

La jornada 7 dejó otro golpe, esta vez fuera de la cancha. Aunque el encuentro ante Deportivo Mixco había terminado con empate 1-1, los cremas perdieron administrativamente 3-0 por el incumplimiento de la regla 6+5. Ese compromiso fue dirigido por el técnico interino Kevin García.

La llegada de Montoya tampoco cambió la tendencia. En la jornada 8, los albos perdieron 0-2 ante Marquense; en la décima fecha, Guastatoya los derrotó 2-1. Después llegaron las caídas por el mismo marcador frente a San Pedro, en la jornada 13, y Aurora, en la jornada 14. La más reciente fue el 1-0 ante Malacateco, en la fecha 15.

El balance refleja las dificultades de un equipo que no encuentra regularidad ni respuestas para revertir los partidos. La falta de contundencia ofensiva y los errores que terminan condicionando los resultados mantienen a Comunicaciones bajo presión, justo cuando necesita recuperar confianza para afrontar el cierre del campeonato.

Siete finales

El calendario ofrece siete oportunidades para cambiar el rumbo, aunque también plantea varios desafíos ante rivales que ya han complicado a los cremas. La primera prueba llegará en la jornada 16, cuando reciban a Antigua GFC, equipo que se impuso 2-0 en el enfrentamiento de la primera vuelta.

En la jornada 17, Comunicaciones visitará a Municipal, que ganó 1-0 el clásico anterior.

La jornada 18 traerá el duelo en casa frente a Deportivo Mixco. Este enfrentamiento será una oportunidad para que los albos respondan en la cancha y busquen un resultado que les permita recuperar terreno.

En la jornada 19, los cremas visitarán a Marquense, que ya los venció 2-0. Después, en la fecha 20, recibirán a Cobán Imperial.

El cierre tampoco será sencillo. En la jornada 21, Comunicaciones visitará a Guastatoya, equipo que se impuso 2-1 en la primera vuelta. Finalmente, en la jornada 22, los albos recibirán a Xelajú MC, al que derrotaron 3-2 en el primer enfrentamiento.

Montoya, obligado a encontrar respuestas

Comunicaciones necesita mucho más que una victoria que les de un respiro. El equipo debe corregir sus errores, mejorar su producción ofensiva y demostrar que puede sostener un rendimiento competitivo durante los partidos que restan.

Con siete encuentros por disputar, cada punto será determinante para mejorar su posición. Montoya tiene el desafío de cambiar una dinámica negativa que se ha mantenido desde el inicio del campeonato y evitar que el cierre del Apertura 2026 se convierta en una lucha todavía más complicada por salir de la parte baja de la clasificación.

Los cremas ya no tienen margen para seguir acumulando tropiezos. La reacción debe llegar cuanto antes, porque el calendario avanza y las oportunidades para enderezar el rumbo comienzan a agotarse.