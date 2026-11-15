Fútbol Nacional
Canadá vs. Guatemala: fecha, hora y dónde ver el partido de vuelta de la Liga de Naciones
La Bicolor visita el BMO Field de Toronto con la obligación de revertir el 2-3 de la ida para avanzar a las semifinales del torneo.
El guatemalteco Óscar Santis y Ralph Priso, de Canadá, disputan el balón durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en El Trébol. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).
Canadá y Guatemala se miden este lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La serie sigue abierta, y el ganador del global avanzará a la fase final del torneo.
Los canadienses llegan con ventaja tras imponerse 3-2 en El Trébol. Bajo la dirección de Jesse Marsch, aprovecharon los errores defensivos de la Bicolor en el primer tiempo y se fueron al descanso 0-3, con goles de Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan y Jonathan David.
Guatemala reaccionó en el complemento. Óscar Santis descontó de cabeza y Matthew Evans marcó el 2-3 en el tiempo añadido, un resultado que mantiene con vida a la Selección de Luis Fernando Tena y la deja con opciones de revertir la serie.
Datos del partido
- Fecha: lunes 16 de noviembre de 2026
- Hora: 7:00 PM, hora de Guatemala
- Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá
- Competencia: Liga de Naciones de Concacaf, cuartos de final (vuelta)
- Dónde ver: Por la señal de FOX y siga el EN VIVO a través de PrensaLibre.com
La Bicolor necesita ganar por dos goles de diferencia o más para avanzar. También pasaría si gana por la mínima y marca cuatro o más goles, porque en esta serie el gol de visitante se mantiene como criterio de desempate. Un 3-2 igualaría todo y llevaría el duelo a tiempos extra y, de ser necesario, a penales.
Canadá domina el historial entre ambas selecciones, pero Guatemala tiene un antecedente reciente a su favor. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025 eliminó a los canadienses en penales, 6-5, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
Con esos precedentes, la serie llega abierta al lunes. Canadá busca cerrarla en casa y la Bicolor intentará repetir lo que ya logró ante este rival en un torneo oficial, con la clasificación a semifinales en juego.