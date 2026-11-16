Canadá vs. Guatemala: la bicolor se aferra a la remontada y busca una clasificación histórica y el pase a Copa Oro en Toronto

La Selección Nacional de Guatemala afrontará este lunes, a las 19 horas, uno de los desafíos más importantes de su año futbolístico. La Azul y Blanco visitará a Canadá en el BMO Field de Toronto, con la obligación de remontar el 3-2 de la ida para avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesita ganar por dos goles de diferencia para conseguir el boleto sin complicaciones. Una victoria por 3-2 llevaría la serie a los tiempos extras y, de mantenerse el empate, a los lanzamientos desde el punto penal. Un empate o una derrota dejarían a Guatemala eliminada.

La Bicolor tendrá que corregir los errores defensivos que le costaron tres goles en el primer tiempo del encuentro disputado en El Trébol. La reacción de la segunda mitad, con las anotaciones de Óscar Santis y Matthew Evans, permitió reducir la diferencia y mantener abierta la eliminatoria.

Un desafío con dificultades adicionales

La preparación para el compromiso tampoco fue sencilla. La cancelación del vuelo comercial que tenía previsto utilizar la delegación obligó a la Federación de Futbol de Guatemala a reorganizar el traslado. Gerardo Paiz, presidente de la FFG, gestionó un vuelo chárter e incluso solicitó a Concacaf cambiar el partido para el martes 17, pero la petición no prosperó.

El retraso en el viaje redujo el tiempo de recuperación y preparación del combinado nacional, que además tendrá dos ausencias importantes: Darwin Lom y Rudy Muñoz, quienes terminaron el partido de ida con molestias físicas.

A esto se suma el clima de Toronto, donde se esperan temperaturas cercanas a los 5 grados centígrados, con una sensación térmica de entre 1 y 2 grados. Un escenario diferente al que habitualmente enfrentan los futbolistas guatemaltecos.

La confianza es el principal impulso

Pese a los obstáculos, Matthew Evans aseguró que el grupo mantiene la convicción de luchar por la clasificación. El mediocampista, quien fue protagonista en la reacción guatemalteca durante el primer encuentro, destacó la importancia de creer en las posibilidades del equipo.

"Tenemos un gran partido en Canadá y vamos a ir con todo. Creo que solo necesitamos creer y ya", expresó.

Evans también confía en que los aficionados guatemaltecos que acompañen a la Selección en Toronto puedan hacerse sentir y respaldar al equipo en un escenario complicado.

En lo futbolístico, Guatemala necesitará equilibrio: atacar para encontrar los goles, pero sin repetir las desatenciones que permitieron a Canadá tomar una ventaja de tres tantos en la ida.

La historia reciente ofrece un motivo para creer. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, la Azul y Blanco eliminó a Canadá en una tanda de penaltis, después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

Ahora, la Selección tendrá que apelar nuevamente a su carácter y capacidad de competir para buscar una remontada que mantenga viva la ilusión de todo un país.