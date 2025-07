Carlos Aguilar celebra su llegada a Municipal: “Un sueño cumplido”

El joven lateral Carlos Aguilar vive un momento especial en su incipiente carrera. Tras un torneo destacado con Malacateco y su primera convocatoria con la Selección Nacional en la Copa Oro, el jugador de 18 años fue fichado por Municipal y ahora se prepara para asumir nuevos retos con uno de los clubes más importantes del país. En su primera entrevista como jugador escarlata, Aguilar compartió sus emociones, sus metas y el compromiso que lo define dentro y fuera del campo.

“Feliz por estar acá, vestir estos colores, para mí es un sueño”, expresó con sinceridad Aguilar, quien viene de sumar minutos en la Copa Oro y ganarse un lugar en la conversación del futbol guatemalteco. “Después de la participación que hicimos, volver e integrarme al grupo se siente muy bonito. Ahora toca seguir trabajando”, señaló el juvenil, convencido de que este nuevo paso es parte de un camino que ha construido con esfuerzo.

Aguilar, quien se forjó desde abajo, remarcó que su llegada a la Selección y ahora a Municipal, no fue casualidad. “Desde que empecé en esto, era mi mayor sueño. Nadie me ha regalado nada. He luchado por cada paso y hoy estoy aquí gracias al trabajo”, afirmó. Su compromiso no se queda en lo que ya logró, sino en lo que viene: “Esto apenas comienza”.

Sobre su nuevo entorno, Aguilar se mostró entusiasmado por el nivel del plantel escarlata y lo que representa compartir camerino con referentes del medio nacional. “Un equipo grande tiene eso, buenos jugadores y buenas personas. Estoy feliz de compartir con ellos y de aprender de todo lo bueno que tienen para enseñarme”, comentó.

El 2025 se perfila como un año de muchos desafíos para Aguilar, tanto a nivel de clubes como en selección. Y él lo sabe. “Tenemos varias competencias, tanto en el club como también en selección. Hay que estar en la mejor forma física y entender rápido la idea del profesor para cumplir con los objetivos”, señaló, haciendo referencia al nuevo cuerpo técnico que encabeza Mario Acevedo.

El juvenil también aprovechó el espacio para agradecer el cariño recibido desde el anuncio de su fichaje por Municipal. “Desde que salió la noticia, me escribieron muchos fans. Estoy agradecido con ellos. Voy a dar mi mayor esfuerzo en cada partido. Me gusta dejar todo en la cancha, sudar la camisola, y que sepan que soy un jugador comprometido con este club”, afirmó con convicción.

Carlos Aguilar ya está en casa. Con humildad, trabajo y pasión, promete dejar huella en Municipal. “Que crean en nosotros, que nos apoyen siempre. Este equipo está para grandes cosas”, cerró.