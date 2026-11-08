Cartaginés de Amarini Villatoro golea 4-2 a Escorpiones y retoma el liderato en Costa Rica

El Cartaginés, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, goleó 4-2 al Escorpiones de Belén en el estadio José Rafael “Fello” Meza, por la jornada 16 del Apertura 2026 de Costa Rica. Con el resultado volvió a la cima de la tabla, con 31 puntos, uno más que Sporting FC.

El partido se resolvió pronto. Manuel Morán abrió el marcador de cabeza al minuto 12, y Joaquín Alonso Hernández marcó a los 20 y a los 24 para dejar el 3-0 antes de la media hora. Hernández llegó a nueve goles y es el máximo goleador del torneo.

Escorpiones descontó al 73, cuando Danilo Pimpinati aprovechó una salida fallida del portero, pero Mauricio Villalobos respondió al 77 con el cuarto gol. Pimpinati anotó otra vez en el tiempo añadido, y el marcador cerró 4-2.

Dos jornadas para la final

Al Cartaginés le quedan dos partidos: de visita ante Alajuelense y de local ante Pérez Zeledón. Por el formato del torneo, si termina primero en la tabla, clasifica directo a la final.

El líder deberá cuidar su ventaja, porque Saprissa tiene un partido menos y puede alcanzarlo si gana. Escorpiones sigue en la parte baja, con 13 puntos, apenas dos por encima de Pérez Zeledón.

Así está la tabla del Apertura

Cartaginés: 16 partidos Sporting FC: 16 partidos Alajuelense: 16 partidos Saprissa: 15 partidos



Villatoro, otra vez en una final

La temporada del Cartaginés también tiene un hito internacional. El equipo avanzó a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, tras empatar 2-2 con Olimpia en la vuelta de semifinales y ganar 3-2 en el global.

Para Villatoro es otra marca en la región. En 2025 llevó a Xelajú a la final de ese torneo, y ahora repite con el Cartaginés, en lo que es una de las campañas más destacadas para un técnico guatemalteco en Centroamérica.