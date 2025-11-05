Cero a cero terminó el partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial

Antigua GFC y Cobán I. firmaron un empate sin abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 18 del Apertura.

Edwin Rivas fue la figura del partido. El zaguero de Cobán Imperial fue importante .

También fue importante Estuardo Sicán. El arquero de Antigua GFC fue fundamental.

El director técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, planteó una estrategia 3-4-3 con Estuardo Sicán en el arco; Guillermo Carbonell, Juan Osorio y Enzo Fernández en la línea defensiva; Gerson Chávez, Diego Fernández, Héctor Prillwitz y Selvin Sagastume en el medio; y Dewinder Bradley, Robinson Flores y Kevin Macareño en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sebastián Bini se pararon con un esquema 4-5-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Thales Moreira, Carlos Flores, Eduardo Soto y Blady Aldana en defensa; Diego Chen, Marco Rivas, Yeltsin Álvarez, Steven Paredes y Janderson Pereira en la mitad de cancha; y Juan Carlos Winter en la delantera.

El árbitro Diego Ojer González fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Antigua GFC visitará a Guastatoya y Cobán I. jugará de visitante frente a Comunicaciones en el estadio Estadio Cementos Progreso.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 33 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 22 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

31′ 1T – Salió Selvin Sagastume por Santiago Garzaro

45′ 2T – Salieron Kevin Macareño por Jostin Daly y Diego Chen por Anthony López

58′ 2T – Salió Diego Fernández por Marvin Ávila

72′ 2T – Salieron Robinson Flores por Jimmy Ruiz y Gerson Chávez por Milton Maciel

Amonestados en Antigua GFC:

4′ 1T Selvin Sagastume, 10′ 2T Jostin Daly, 23′ 2T Guillermo Carbonell y 31′ 2T Milton Maciel

Cambios en Cobán Imperial

65′ 2T – Salió Steven Paredes por Bryan Lemus

7′ 1T – Salieron Yeltsin Álvarez por Oscar Mejía y Juan Carlos Winter por Matías Rotondi

79′ 2T – Salió Oscar Mejía por Edwin Rivas

Amonestados en Cobán Imperial: