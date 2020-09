César Villaluz capitán del Deportivo San Pedro de despide de las afición con este emotivo mensaje

View this post on Instagram

La vida es de tomar decisiones y hoy he tomado una decisión difícil por lo que San Pedro significa en mi vida desde hace más de dos años, sin embargo la muerte de mi querido padre ha forzado que me tenga que quedar en casa y en mi país, quiero aclarar que no es un tema económico y a la vez quiero agradecerle a la Junta Directiva que en todo momento estuvo para mi así como a los cuerpos técnicos, jugadores con los que pude compartir y con los que compartimos bellos momentos en donde colocamos muy en alto el nombre del DEPORTIVO SAN PEDRO. A mi querido San Pedro y afición shecana, amigos MUCHAS GRACIAS por respaldarnos en todo momento, por ese cariño especial que siempre me demostraron y que influyo para que yo llegara a identificarme tanto con este bello pueblo shecano, por siempre los llevare en mi y podré decir que son el club de mi corazón en Guatemala y tengan por seguro que nos volveremos a encontrar, y que llegará ese anhelado sueño que todos tenemos 🇬🇹🐔💜💛❤️🇲🇽 Con cariño y respeto su amigo CÉSAR OSVALDO VILLALUZ MARTÍNEZ