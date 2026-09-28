Champ’s Academy: cómo el proyecto de futbolistas guatemaltecos alcanzó su primera victoria en Primera División

En el futbol guatemalteco existen proyectos que buscan más que resultados inmediatos. Uno de ellos es Champ’s Academy, institución que nació en el 2017 con el objetivo de formar futbolistas guatemaltecos y brindarles una oportunidad para desarrollarse en este deporte. Su apuesta se basa en el talento nacional y en un proceso que comienza desde las categorías inferiores.

Con el paso de los años, Champ’s amplió su presencia en el futbol de ascenso y en distintas categorías. Cuenta con equipos en Segunda y Tercera División, además de participar en las ligas de ascenso y mayor de futsal. Para la temporada 2026-2027 llegó uno de los retos más importantes de su historia: competir por primera vez en Primera División.

Para dar este paso, la institución adquirió los derechos federativos del CSD Ipala y armó un proyecto con una característica que lo distingue: una plantilla integrada únicamente por jugadores nacionales. Con un promedio de edad cercano a los 22 años, Champ’s llegó a una categoría en la que sus futbolistas debían enfrentarse a rivales con mayor experiencia y recorrido.

Detrás de esta apuesta está Carlos Martínez, presidente de Champ’s Academy, quien entiende que llegar a Primera División representa mucho más que un cambio de categoría. El objetivo también es que los futbolistas guatemaltecos tengan la posibilidad de competir en un escenario de mayor exigencia y continuar el proceso de formación que comenzó en las categorías inferiores.

El salto a Primera División no ha sido sencillo. Desde el banquillo, Berni Martínez ha tenido que trabajar con un grupo joven, en su mayoría proveniente de categorías inferiores y con poca experiencia en este nivel. La adaptación a las exigencias de la categoría se convirtió en uno de los principales desafíos para el cuerpo técnico.

A las dificultades propias de la adaptación se sumaron problemas en el ataque, luego de que los dos delanteros habituales del equipo quedaran fuera por problemas de salud. Esto obligó al cuerpo técnico a hacer modificaciones y buscar alternativas para recuperar la contundencia ofensiva.

En el vestuario, sin embargo, la ilusión se mantuvo. Sebastián Coito destaca el compromiso de un grupo que, pese a los resultados, continúa trabajando para aprender y superar cada obstáculo que representa competir en Primera División.

La juventud también ha sido uno de los principales elementos de este proyecto. Allan López, uno de los futbolistas con mayor trayectoria del plantel, considera que la falta de experiencia no significa falta de calidad, sino que forma parte de un proceso de crecimiento en el que cada partido deja una enseñanza.

El comienzo en Primera División no fue sencillo. Durante las primeras jornadas, el equipo no encontraba el camino de la victoria y los resultados reflejaron las dificultades de su primera experiencia en la categoría. Diez derrotas y un empate dejaron a Champ’s en el fondo de la clasificación, mientras el grupo seguía en busca de adaptarse a las exigencias de Primera División.

Después de esa larga espera llegó el momento que tanto habían buscado. El sábado 26 de septiembre del 2026, a las 16 horas, los campeones estaban listos para hacer historia.

Champ’s Academy se impuso 2-0 ante AFF Guatemala y consiguió sus primeros tres puntos en Primera División. Dennis Soto abrió el marcador, mientras que Kevin Bordón apareció desde el punto penal para marcar el segundo y sellar la victoria.

Tras once jornadas de esfuerzo y aprendizaje, Champ’s Academy celebró su primera victoria en Primera División.(Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo).

El resultado también dejó otros datos importantes para el equipo. Además de conseguir sus primeros tres puntos, Champ’s mantuvo su portería en cero y encontró la contundencia que había necesitado durante las jornadas anteriores. Para un grupo joven, el triunfo representa una oportunidad para recuperar la confianza y seguir aprendiendo en una categoría que le ha exigido desde el primer partido.

Después de diez derrotas y un empate, Champ’s Academy finalmente consiguió su primera victoria en Primera División. El proyecto que comenzó con la formación de jugadores guatemaltecos ahora busca consolidarse en una categoría mayor.

El camino todavía es largo, pero los tres puntos ante AFF Guatemala representan mucho más que una victoria: son el primer paso para cambiar la historia de su primera temporada.