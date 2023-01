Chattannoga SC le da la bienvenida a Ricardo Jerez como su nuevo refuerzo

El mismo día que se conoció su salida del equipo escarlata, también fue anunciado cual iba a ser su destino.

Jerez vivirá su segunda etapa en el extranjero luego de tener un gran paso con el equipo Alianza Petrolera en Colombia y con el Deportivo Cali. El Chattannoga FC de los Estados Unidos será su próximo destino.

Recientemente el conjunto norteamericano hizo oficial la llegada del portero guatemalteco a sus filas y lo anunció con un mensaje especial en sus redes sociales.

“¡Únase a nosotros para dar la bienvenida al Capitán de la Selección Nacional de Guatemala, Ricardo Jerez, a Chattanooga!”, dice el post que el equipo de “los Lobos” le dedicó a su nuevo fichaje.

Join us in welcoming Guatemalan National Team Captain Ricardo Jerez to Chattanooga!

