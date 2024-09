“Chava” Estrada se disculpa por haber fracturado a José Corena: “Me siento triste por lo sucedido”

El pasado sábado 21 de septiembre, el Deportivo Marquense derrotó 2-1 a Comunicaciones por la octava jornada del Torneo Apertura 2024. Esa fue la segunda derrota consecutiva de los albos en la Liga Nacional.

Sin embargo, irse del Estadio Marquesa de la Ensenada sin ningún punto no fue lo peor que le sucedió al cuadro crema, quien perdió a uno de sus elementos más importantes del once titular debido a una lesión.

Al minuto 40' de la primera mitad, el colombiano José Corena tuvo que ser sustituido tras recibir una dura entrada por parte del defensor Carlos "Chava" Estrada, quien se barrió sobre la pierna de apoyo de su rival.

Dos días después del compromiso en San Marcos, el director técnico Willy Coito Olivera reveló que su futbolista presentó una fractura de peroné y estará fuera de los terrenos de juego por seis meses aproximadamente.

Las declaraciones de "Chava"

El exjugador de Comunicaciones y actual defensor de Marquense publicó un comunicado en relación a la lesión de Corena, a quien le ofreció una disculpa y le deseó una pronta recuperación.

"Fue una jugada muy rápida donde me resbalo y lastimosamente le pego a José en el pie de apoyo, donde jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a un compañero de profesión", comentó el defensa de 27 años.

"Para quienes me conocen saben que no soy un jugador con mala leche y me siento triste por lo sucedido. En mi trayectoria como futbolista siempre me he caracterizado por competir de la manera más honesta posible", indicó el nacido en San Marcos.

"He pasado por lesiones que me han apartado de las canchas durante meses y sé lo difícil que es. Sin más que decir, pido nuevamente disculpas y anhelo una pronta recuperación para Corena", concluyó Carlos Estrada.