Clausura 2025 | Deportivo Achuapa recibe a Marquense en un pulso directo para evitar el descenso a la Primera División

Deportivo Achuapa ha venido en caída libre que hoy lo tiene en una comprometida posición en la clasificación acumulada por no descender.



Ya son cinco partidos al hilo en los que el equipo cebollero no conoce la victoria y esta tarde tiene la obligación de reivindicarse en su casa, frente a su afición y contra Deportivo Marquense, en un duelo directo entre los dos equipos que batallan por mantener la categoría.



Achuapa ocupa la penúltima casilla de la tabla acumulada con 37 puntos y su rival de turno es último con 32, por lo que, de volver a perder, acortaría distancia a dos unidades y el panorama se le podría poner cuesta arriba en el cierre de la etapa de clasificación.



Ante esta situación, el técnico Adrián García Arias sabe de lo complejo que será el encuentro contra los leones y de la necesidad que tienen de ganar, porque a pesar de lo bien que juega su equipo, eso no es suficiente.



“Se viene un partido complicado, como lo han sido todos. El equipo ha venido a menos, pero eso no quiere decir que nos vamos a caer, porque al final de cuentas el equipo no juega mal. Estamos conscientes de que no podemos dejar de ponerle atención al tema del descenso y por ello saldremos a buscar el resultado en nuestra casa”, dijo García Arias.



A pesar de la circunstancia, García Arias dejó claro que todavía siguen dependiendo de sí mismos y que buscarán salir del problema en el que ellos mismos se metieron.



"Sabemos lo que nos estamos jugando. Que podemos calificar y que estamos en problemas que nosotros nos metimos, pero si algo tenemos claro es que esto sigue dependiendo de nosotros y de estos tres partidos los vamos a encarar con toda la responsabilidad; confío en que saldremos de esto", dijo el técnico cebollero.



Luego de descansar la jornada anterior, Marquense espera repetir lo hecho en Antigua Guatemala, cuando salió con los tres puntos del estadio Pensativo. Los leones tampoco tienen margen de error, ya que una derrota podría estarles sentenciando su regreso a la Primera División.

Jornada 19