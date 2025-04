Clausura 2025 | Deportivo Marquense termina una racha de ocho juegos sin ganar y se resiste a descender a la Primera División

Deportivo Marquense se impuso sorpresivamente de visita contra Antigua GFC (3-1) y esta victoria rompe una racha negativa y los pone en la pelea directa contra Guastatoya por no descender.

Deportivo Marquense no baja la guardia y se mantiene con vida en su complicada lucha por no descender, y buscará en la recta final lograr el objetivo de no ser ave de paso por la Liga Nacional.



Los leones iniciaron el torneo con mucha fuerza, con resultados que los ubicaron entre los mejores equipos, incluso llegaron a ser líderes del torneo Clausura.



Todo pintaba para bien en el proyecto que comanda el costarricense Hernán Medford, y parecía que su objetivo por evitar el descenso no tendría mayores complicaciones, hasta que todo cambió a partir de la novena jornada, cuando empezaron a dejar de ganar, tras su empate (0-0) contra Xelajú MC.



A partir de ese momento se vino un declive de ocho jornadas sin ganar. Fueron tres empates y cinco derrotas que empezaron a condenar al equipo de San Marcos y que los llevaron a ubicarse en la zona directa rumbo a la Primera División.



Cuando su enfoque estaba directamente en colocarse en la fase final y pelear por el título, sus prioridades cambiaron y tuvieron que remar contra la corriente, ya que pasaron de protagonistas a candidatos para descender.



Actualmente, Marquense se encuentra en la última posición de la tabla acumulada, con 32 puntos.



Toman un respiro



Después de tanta turbulencia, la jornada recién finalizada les permitió tomar un respiro y recuperar la confianza para no claudicar en alcanzar su objetivo principal. Una sorpresiva y contundente victoria de visita sobre Antigua GFC (3-1) regresó a los leones a la lucha, y ahora presionan a Guastatoya (35), que está en la décima posición y es su rival directo por la permanencia.

El hondureño Júnior Lacayo celebra su anotación en la victoria de Deportivo Marquense sobre Antigua GFC. (Foto Prensa Libre: Cortesía Elizabeth González).



Si bien la lucha directa se mantiene entre Marquense y Guastatoya, ahora se debe incluir a Deportivo Achuapa, que, luego de varios resultados adversos, tiene una ventaja mínima sobre estos equipos.



Los cebolleros están en la novena posición, con 37 puntos, dos más que el equipo pechoamarillo y cinco sobre los leones, por lo que, de no mejorar, pondrían en riesgo su continuidad en la máxima categoría.



El miércoles 9 de abril habrá un duelo directo entre Achuapa y Guastatoya, en el cual podrían cambiar las posiciones. Ambos tienen la obligación de ganar para incrementar su diferencia y mantenerse lejos de la zona de riesgo.



Marquense descansará, pues había adelantado su juego contra Cobán Imperial, el cual perdió en las verapaces (3-0).