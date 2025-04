Clausura 2025 | Guastatoya se aferra a la salvación y Marquense sigue en caída libre hacia el descenso

Cuando todo parecía apuntar a que Deportivo Guastatoya no encontraría la ruta para enderezar el rumbo y se perfilaría camino a la Liga Primera División, en las últimas fechas ha enviado el mensaje de que está metido en la pelea por mantenerse en la máxima categoría.

El equipo que dirige el técnico nacional Dwight Pezzarossi no solo está metido en la zona directa para estar dentro de la fase final del torneo Clausura, sino que respira con tranquilidad al estar, de momento, fuera de la zona directa del descenso.

Los pechoamarillo están en buena racha, ya que suman cinco jornadas sin conocer la derrota, tras cuatro victorias y un empate. En la tabla acumulada de la temporada suman 34 puntos y en su último juego lograron un importantísimo triunfo, al vencer en el duelo directo a Deportivo Marquense (1-0), para dejar a los leones en la zona roja y a cinco puntos de distancia (29).

“Estamos muy contentos. Este partido había que ganarlo sí o sí, ya sea jugando bien o no, pero gracias a Dios se consiguió. No está terminado el trabajo, aún no estamos salvados; restan varias fechas. Vamos a seguir peleando, y este triunfo es un paso importante para lograr la cantidad de puntos que necesitamos”, declaró Pezzarossi.

Leones, en picada

Por el lado de Marquense, la preocupación crece, ya que no logran salir del mal momento por el que atraviesan. Los leones no son ni la sombra del equipo que inició con paso arrollador el campeonato, y ahora los jugadores de Hernán Medford están en ruta de vuelta a la liga de ascenso.

Ya son siete juegos sin poder ganar —cuatro derrotas y tres empates—, por lo que ahora están con obligación de no dejar más puntos en el camino.

La última victoria de Marquense fue hace un mes contra Deportivo Achuapa (2-1), y en esa fecha —3 de febrero— comenzó la sequía.

En la clasificación del actual certamen, Deportivo Marquense también se encuentra en zona para estar en la pelea por el título, al ocupar la séptima posición; pero, por ahora, las prioridades han cambiado, ya que de nada servirá estar en la lucha por el cetro si no se consigue la permanencia en la Liga Nacional.

Aunque la lucha directa es entre Deportivo Mixco y Deportivo Achuapa —ambos con 36 puntos—, podrían meterse en graves problemas si no mejoran en el cierre del torneo, por lo que también están en camino árido, en el que los persigue la sombra del descenso.

Los leones buscarán recomponer su camino este miércoles 2 de abril, cuando reciban a Comunicaciones.