Clausura 2025 | “La afición pide títulos y a eso vengo”, dice Carlos Mejía, nuevo jugador de Xelajú MC

Después de su polémica salida de Comunicaciones y de lidiar con una lesión en la rodilla que lo tuvo sin actividad mucho tiempo, Carlos Mejía está de regreso y el campeón Xelajú MC le abrió las puertas al habilidoso jugador.

Mejía estuvo a prueba con el representativo de Quetzaltenango, no tanto por lo futbolístico, porque lo conoce bien el técnico Amarini Villatoro, sino por ver si había superado satisfactoriamente su lesión y recibió el visto bueno.

Ayer en conferencia de prensa, el Cuilapa fue presentado oficialmente y llega en un momento crucial para el equipo que necesita enderezar su camino en el cierre del torneo, donde actualmente se ubica en la novena posición y por ende está fuera de la zona de clasificación.

“Siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Llego en un momento donde el grupo necesita estar unido, he recibido mucho apoyo de la afición y eso me hace responderle dentro de la cancha consiguiendo los resultados para estar en la fiesta grande del torneo”, dijo Mejía.

Antes de llegar a Xela, Mejía tuvo otras opciones, pero decidió llegar a Quetzaltenango, ya que considera que es un equipo que exige mucho y una de sus metas es ganarse un puesto y salir campeón.

Carlos Mejía durante el entrenamiento vespertino de este martes 8 de abril. (Foto Prensa Libre: Club Xelajú MC).

"Elegí esta institución porque exige; tanto la directiva como la afición siempre piden títulos y a eso vengo. Primero hay que conseguir la clasificación y, en lo personal, lucharé sanamente por ganarme un puesto", indicó.

El jugador argumentó que se sintió parte del equipo desde que presenció el juego contra Marquense y se sintió parte del apoyo que brinda la afición en cada partido.

"Ya sentí qué es estar de este lado. Lo viví desde el juego contra Marquense; la vibra es diferente con el apoyo de la afición. Se viven cosas muy bonitas en el estadio y espero que todo nos salga bien, ya que también se viene un reto en lo internacional", dijo Mejía.

Por la victoria

Luego de dejar escapar el triunfo frente a Xinabajul Huehue (2-2), el campeón nacional regresa al estadio Mario Camposeco para recibir a Deportivo Mixco, juego que se disputará a partir de las 20 horas y cerrará la jornada 17 del torneo Clausura 2025.

El conjunto quetzalteco, está con la obligación de ganar para continuar con las esperanzas vivas de superar su mal momento y meterse a la zona de clasificación de la cual están afuera por ahora, al ocupar la novena casilla con 16 puntos, uno menos que su rival de turno.