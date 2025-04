Fútbol Nacional

Clausura 2025 | Presidente de Xelajú MC asegura que tomarán decisiones frías por el mal torneo del equipo

José Carlos López fue reelecto como presidente de Xelajú MC y no ocultó su molestia por el fracaso del equipo de no clasificar a las finales. Aseguró que hay que agradecer a quienes salieron campeones, pero si ya no rinden, tendrá que cambiarlos.