Clausura 2026: Comunicaciones en crisis, tres derrotas seguidas reactivan el fantasma del descenso

El panorama para Comunicaciones FC se ha tornado adverso en cuestión de días. Lo que parecía un torneo controlado, con margen de maniobra en la tabla acumulada y protagonismo en el Clausura 2026, hoy se ha transformado en una semana negativa: tres derrotas consecutivas, pérdida de identidad futbolística y el regreso de los problemas con el descenso.

El equipo dirigido por el chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa ha perdido el control del campeonato en un momento inesperado. Si bien los albos siguen en los primeros puestos del Clausura, el bajón de las últimas jornadas ha encendido las alarmas, no solo por los resultados, sino por la forma en que se han producido.

La mala racha comenzó el 15 de marzo, cuando Comunicaciones visitó a Cobán Imperial por la jornada 13 del certamen nacional/*8stadio José Ángel Rossi. En un partido en el que los cremas fueron superados en intensidad y orden táctico, cayeron 0-2 y mostraron señales de desconexión entre líneas y poca claridad ofensiva.

Cuatro días después, el cuadro albo regresó a casa con la obligación de recomponer el camino. El estadio Cementos Progreso fue el escenario para recibir a Antigua GFC, pero lejos de reaccionar, Comunicaciones volvió a perder. Los coloniales se impusieron 0-1, al aprovechar la falta de ideas del local y castigar a un equipo que tuvo la pelota, pero no el control del juego.

Golpe ante Xelajú y crisis expuesta

El punto más bajo llegó el domingo, nuevamente en casa, frente a Xelajú MC. En un duelo en el que se esperaba una respuesta, los cremas fueron superados durante los 90 minutos y cayeron 1-3 ante los superchivos, lo que dejó una imagen preocupante ante su afición.

Más allá del marcador, lo preocupante fue el rendimiento: un equipo sin intensidad, sin profundidad por las bandas, con poca generación ofensiva y desajustes defensivos. Xelajú fue superior en lo táctico, y Comunicaciones no encontró respuestas desde el banquillo ni dentro del campo.

De líder sólido a problemas reales

Esta racha negativa ha tenido consecuencias directas. Comunicaciones cayó a la tercera posición del Clausura 202, pero lo más delicado está en la tabla acumulada, donde el equipo había logrado una ventaja en la lucha por la permanencia y ahora ve cómo esa diferencia se reduce.

El descenso vuelve a ser un problema y los cremas ya no pueden seguir cediendo puntos. Con siete jornadas por disputar, cada partido será decisivo para mantenerse fuera de la zona roja.

Próxima parada: duelo en San Marcos

La oportunidad de cambiar el rumbo llega en la próxima jornada, cuando Comunicaciones visite a Marquense en San Marcos, en un duelo directo por la permanencia. Un triunfo podría devolver confianza; una derrota podría agravar la situación. El margen de error se terminó para los albos.