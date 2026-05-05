Clausura 2026: expertos analizan las series que definirán la clasificación a la final

Xelajú MC, Municipal, Deportivo Mixco y Comunicaciones siguen en carrera y están a dos partidos de clasificar a la final. La ilusión se mantiene y la lucha por el título entra en su punto más alto. El torneo tendrá un nuevo campeón, luego de que Antigua GFC, bicampeón vigente, quedara eliminado.

El escenario queda abierto para eliminatorias que suelen definirse por detalles: una pelota parada, un error mínimo o una atajada decisiva. Las semifinales anticipan series cerradas, con equipos que no cederán terreno y aficiones que vivirán cada minuto “al filo de la butaca”, expresó el exjugador.

Con los cuatro mejores equipos en esta fase, el margen de error es mínimo. Así lo considera el exfutbolista guatemalteco Byron Pérez, quien analizó el panorama rumbo a las semifinales:

“Son partidos difíciles y emocionantes. Quedaron los cuatro mejores equipos, los más regulares del campeonato. Las llaves están bien definidas. Yo pienso que Municipal la tiene un poco menos complicada, mientras que Comunicaciones la tiene más difícil ante Xelajú. Será una serie muy pareja y se decidirá por detalles mínimos”, añadió Pérez.

LECTURAS RELACIONADAS

La frase resume lo que viene: dos llaves con historias, estilos y momentos distintos, pero con el mismo objetivo: llegar a la final.

Comunicaciones vs. Xelajú — choque de históricos con cierre en el Mario Camposeco

El primer cruce enfrenta a dos equipos tradicionales del futbol guatemalteco. Comunicaciones y Xelajú tienen experiencia en instancias decisivas. En esta serie, los cremas abrirán como locales y el cierre será en el estadio Mario Camposeco, un factor que añade presión.

Pérez considera que el aspecto emocional favorece a Comunicaciones: “Comunicaciones va a aprovechar el momento anímico que está pasando. Se quitaron la presión del descenso y vienen en ascenso futbolístico y mental. Hace quince días nadie daba por hecho que los cremas llegarían a estas instancias”.

Ese impulso puede ser determinante si logran ventaja en la ida, ya que obligaría a Xelajú a asumir riesgos en la vuelta.

Aun así, el exjugador reconoce la regularidad del equipo quetzalteco: “Por su momento, Comunicaciones es un ligero favorito, aunque Xelajú es un buen equipo; los chivos son de los más regulares del campeonato; fueron líderes de la fase regular”, mencionó el exatacante.

Sobre las bajas, Pérez advirtió: “Sin embargo, para este primer partido tienen ausencias importantes que los cremas pueden aprovechar”, indicó Pérez.

Municipal vs. Mixco — experiencia frente a propuesta

La otra llave enfrenta a Municipal, habitual protagonista en estas fases, contra Deportivo Mixco, que ha destacado por su orden táctico. Aunque Municipal parte como favorito, la liguilla suele castigar los excesos de confianza.

“Municipal es favorito ante Mixco en un 80% por historia y por saber jugar este tipo de instancias. Tiene mejor plantel y su estadio pesa bastante para los demás equipos”, indicó Pérez.

También valoró el estilo de Mixco: “El cuadro de Mixco me gusta por cómo juega, pero creo que no le va a alcanzar para eliminar a los rojos”.

El cierre del torneo apunta a partidos cerrados y con pocos goles: “Van a ser partidos cerrados; no habrá muchos goles. Los equipos visitantes salen con cautela y, por lo general, se defienden… Esto es normal en estas instancias”.

Pérez resumió la clave: “Considero que los equipos que pasen a la final serán los que cometan menos errores y aprovechen sus oportunidades. Ahí estarán los finalistas”.

Por su parte, el técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, señaló que todos los equipos mantienen las mismas opciones de alcanzar la final, aunque evitó profundizar sobre cuáles podrían lograr la clasificación. El conjunto aguacatero quedó eliminado del certamen nacional en la ronda de cuartos de final, tras caer ante Comunicaciones.

Cuatro equipos, un título

Con Antigua GFC fuera, el Clausura 2026 tendrá un nuevo campeón. Xelajú y Comunicaciones protagonizan una serie entre históricos, mientras Municipal parte con ventaja ante Mixco por experiencia y localía. Ahora todo se reduce a detalles: concentración y eficacia. En semifinales, el error se paga.