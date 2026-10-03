Cobán encadena su segunda victoria seguida al superar 2-0 a Malacateco

Cobán Imperial encadena su segunda victoria consecutiva. Los príncipes azules vencieron 2-0 a Malacateco en la jornada 12 del Apertura 2026 y confirman su recuperación en la segunda vuelta del torneo nacional tras una primera vuelta muy complicada.

El partido comenzó con Cobán tomando la iniciativa. Al minuto 11 Juan Winter cerró un centro preciso dentro del área para poner el 1-0 y darle ventaja a los príncipes azules en el estadio José Ángel Rossi en lo que fue un inicio ideal para los cobaneros.

Janderson Pereira estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 19 pero su remate pegó en el palo con la jugada anulada por fuera de lugar. Abel Guzmán también fue figura con una atajada clave al minuto 44 que evitó el segundo de los locales antes del descanso.

PL / Cobán Imperial

Valdez pone el sello definitivo

Al minuto 78 Kenneth Valdez anotó el segundo gol para Cobán con un remate preciso tras un disparo de William Amaya que Guzmán no pudo retener. El tanto sentenció definitivamente el partido y dejó sin opciones a un Malacateco que no encontró respuestas para el dominio cobanero durante todo el encuentro.

Con esta victoria Cobán suma 13 puntos en la tabla del Apertura 2026 y sigue escalando posiciones en la segunda vuelta del torneo. Los príncipes azules que tuvieron una primera vuelta muy complicada muestran señales claras de resurgimiento con dos victorias consecutivas en el estadio José Ángel Rossi.

Malacateco por su parte sufre una derrota que frena su momentum en el torneo. Los toros que llegaban al partido con 12 puntos se van del José Ángel Rossi sin puntos y deberán reaccionar rápidamente para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato chapín.