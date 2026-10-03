Remontada agónica: Marquense derrotó a Antigua con dos goles en el tiempo añadido

Marquense protagonizó una de las remontadas más épicas del Apertura 2026. Los Leones estaban perdiendo 0-1 ante Antigua GFC en el estadio Marquesa de La Ensenada pero encontraron dos goles en el tiempo añadido para darle la vuelta al marcador y llevarse una victoria importante en los minutos finales.

El partido fue muy parejo en el primer tiempo con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Antigua fue levemente superior en los primeros 45 minutos pero no pudo romper el cero en lo que fue un primer tiempo muy trabado.

Al inicio del segundo tiempo Antigua tomó la ventaja. Diego Fernández llegó a cerrar un centro de Kevin López al minuto 46 para poner el 0-1 en lo que parecía encaminar una victoria para los coloniales.

Marquense buscó el empate durante todo el segundo tiempo pero sin encontrar el camino al gol. Al minuto 71 Kevin López tuvo la ocasión del 0-2 para Antigua pero falló a pocos metros en lo que fue el error más costoso de la noche para los aguacateros.

2 goles en 5 minutos

Con el partido prácticamente perdido el cuerpo técnico de Marquense pidió la revisión de un posible penal al minuto 88. Tras una larga revisión en el FVS el árbitro determinó que sí hubo falta y señaló la pena máxima al minuto 92.

David Chuc convirtió el penal al minuto 93 para empatar el partido y desatar la locura en el estadio Marquesa de La Ensenada. Los aficionados locales que ya pensaban en la derrota vieron cómo su equipo volvía a tener vida en los últimos instantes del partido.

Y cuando parecía que el empate sería el resultado final Carlos Santos remató un centro en el segundo palo al minuto 98 para poner el 2-1 definitivo completando una remontada épica en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Con esta victoria Marquense suma puntos importantes en la segunda vuelta del Apertura 2026 mientras Antigua sufre una derrota muy dolorosa que la aleja de los primeros lugares de la tabla.