Cobán Imperial, con la misión de ganar para seguir en la cima

Marquense aguarda mañana la visita de Cobán Imperial, para jugar el partido por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Marquense y Cobán Imperial

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense venció por 2-1 a Achuapa. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial viene de un triunfo 2 a 0 frente a Comunicaciones. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Cobán Imperial se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 15 puntos (4 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (7 PG – 4 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Cobán Imperial, según país