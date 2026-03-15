Cobán Imperial deja a Comunicaciones en cero con un triunfo 2-0

Cobán I. se alzó como ganador frente a Comunicaciones en el duelo disputado en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi por la fecha 13 del Clausura. El delantero Steven Paredes abrió la ventaja para Cobán Imperial a los 18 minutos de la primera mitad, y Thales Moreira amplió la diferencia y selló el marcador en el minuto 23 de la misma etapa.

La figura del partido fue Thales Moreira. El defensor de Cobán Imperial fue importante por convertir 1 gol.

Steven Paredes fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Cobán Imperial mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Cobán I., Martín García, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en la línea defensiva; Marco Rivas, Janderson Pereira y Ángel Cabrera en el medio; y Steven Paredes, Uri Amaral y Yonathan Morán en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Marco Figueroa salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Samuel Camacho, José Pinto, Ernesto Monreal y Erick González en defensa; Stheven Robles, Karel Espino y Marco Domínguez en la mitad de cancha; y Dairon Reyes, Omar Duarte y Lynner García en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Sergio Reyna Möller.

Para la siguiente fecha, Cobán I. actuará de visitante frente a Marquense, mientras que Comunicaciones recibirá a Antigua GFC.

Con este resultado, el anfitrión acumula 25 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 25 unidades y se ubica en el segundo lugar.

Cambios en Cobán Imperial

42′ 1T – Salió Yonathan Morán por Oscar Mejía

63′ 2T – Salió Steven Paredes por Selvin Tení

81′ 2T – Salieron Luis De León por Carlos Flores y Ángel Cabrera por Diego Chen

82′ 2T – Salió Uri Amaral por Juan Carlos Winter

Amonestados en Cobán Imperial:

12′ 2T Uri Amaral, 20′ 2T Selvin Tení y 32′ 2T Tomás Casas

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió Lynner García por Erick Lémus

64′ 2T – Salió Marco Domínguez por Walter Sandoval

76′ 2T – Salió Omar Duarte por José Contreras

84′ 2T – Salió Dairon Reyes por José Gálvez

Amonestados en Comunicaciones: