Cobán Imperial le dio vuelta el partido a Comunicaciones con un 3-1

La figura del partido fue Uri Amaral. El delantero de Cobán Imperial mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
Anthony López también jugó un buen partido. El volante de Cobán Imperial metió 1 gol.
El estratega de Cobán I., Sebastián Bini, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto en la línea defensiva; Marco Rivas, Byron Leal, Steven Paredes, Janderson Pereira y Yeltsin Álvarez en el medio; y Uri Amaral en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Roberto Hernández salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jorge Moreno bajo los tres palos; José Gálvez, Ernesto Monreal, José Corena y Rafael Morales en defensa; Marco Domínguez, Juan Blanco, Karel Espino, Lynner García y Andersson Ortiz en la mitad de cancha; y Brian Martínez en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Walter López Castellanos.
Para la siguiente fecha, Cobán I. actuará de visitante frente a Malacateco, mientras que Comunicaciones recibirá a Antigua GFC.
Con este resultado, el anfitrión acumula 9 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el octavo lugar.
Cambios en Cobán Imperial
- 45′ 2T – Salieron Yeltsin Álvarez por Anthony López y Byron Leal por Edwin Rivas
- 70′ 2T – Salió Uri Amaral por Matías Rotondi
- 85′ 2T – Salió Steven Paredes por Juan Carlos Winter
Amonestado en Cobán Imperial:
- 29′ 2T Anthony López
Cambios en Comunicaciones
- 71′ 2T – Salió Andersson Ortiz por José Contreras
- 80′ 2T – Salió Rafael Morales por Edy Palencia
- 81′ 2T – Salió Juan Blanco por Emerson Raymundo
Amonestados en Comunicaciones:
- 14′ 1T Karel Espino, 37′ 1T Marco Domínguez y 25′ 2T José Corena
Expulsado en Comunicaciones:
- 21′ 2T Marco Domínguez (Roja por doble amarilla)