Cobán Imperial le dio vuelta el partido a Comunicaciones con un 3-1

En la fecha 8 del Apertura, el delantero Uri Amaral de Cobán I. marcó dos tantos para su equipo en la victoria 3-1 sobre Comunicaciones. Uri Amaral lució su habilidad goleadora cuando cabeceó (48′ 1T) y al convertir después de una jugada (2′ 2T) y tuvo un papel determinante para que Cobán Imperial celebre este duelo. El 3 a 1 final también contó con el gol de tiro libre convertido por Anthony López (27′ 2T). En tanto que la única anotación de Comunicaciones fue el gol de jugada de Ernesto Monreal, en el minuto 34 del primer tiempo.

La figura del partido fue Uri Amaral. El delantero de Cobán Imperial mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Anthony López también jugó un buen partido. El volante de Cobán Imperial metió 1 gol.

El estratega de Cobán I., Sebastián Bini, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto en la línea defensiva; Marco Rivas, Byron Leal, Steven Paredes, Janderson Pereira y Yeltsin Álvarez en el medio; y Uri Amaral en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Roberto Hernández salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jorge Moreno bajo los tres palos; José Gálvez, Ernesto Monreal, José Corena y Rafael Morales en defensa; Marco Domínguez, Juan Blanco, Karel Espino, Lynner García y Andersson Ortiz en la mitad de cancha; y Brian Martínez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Walter López Castellanos.

Para la siguiente fecha, Cobán I. actuará de visitante frente a Malacateco, mientras que Comunicaciones recibirá a Antigua GFC.

Con este resultado, el anfitrión acumula 9 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el octavo lugar.

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Yeltsin Álvarez por Anthony López y Byron Leal por Edwin Rivas

70′ 2T – Salió Uri Amaral por Matías Rotondi

85′ 2T – Salió Steven Paredes por Juan Carlos Winter

Amonestado en Cobán Imperial:

29′ 2T Anthony López

Cambios en Comunicaciones

71′ 2T – Salió Andersson Ortiz por José Contreras

80′ 2T – Salió Rafael Morales por Edy Palencia

81′ 2T – Salió Juan Blanco por Emerson Raymundo

Amonestados en Comunicaciones:

14′ 1T Karel Espino, 37′ 1T Marco Domínguez y 25′ 2T José Corena

Expulsado en Comunicaciones: