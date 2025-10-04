Cobán Imperial le dio vuelta el partido a Guastatoya con un 2-1

Cobán I. consiguió una victoria de local ante Guastatoya, en el partido por la fecha 13 del Apertura. El duelo dejó a los espectadores sin aliento con una remontada épica por parte del equipo anfitrión, que comenzó perdiendo cuando Emanuel Yori consiguió abrir el marcador al minuto 41′ del primer tiempo a través de un cabezazo. La igualdad llegó con el tanto de Oscar Mejía (45′ de la misma etapa) producto de una jugada. Cobán Imperial logró voltear el resultado tras una jugada en el minuto 20 de la segunda mitad.

La figura del partido fue Yeltsin Álvarez. El volante de Cobán Imperial metió 1 gol.

Oscar Mejía fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Cobán Imperial mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Cobán I., Sebastián Bini, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Tomás Casas en el arco; Marco Rivas, Carlos Alberto Winter, Carlos Flores y Eduardo Soto en la línea defensiva; Julio Milla, Byron Leal y Luis De León en el medio; y Iker de la Rosa, Oscar Mejía y Matías Rotondi en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Pablo Centrone salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Yordin Hernández, Herberth Morales, Emanuel Yori y Keyner Agustín en defensa; Denilson Sánchez, José Almanza, Samuel Garrido, Gilder Cruz y Keyshwen Arboine en la mitad de cancha; y Víctor Ávalos en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Bryan López Castellanos.

Para la siguiente fecha, Cobán I. actuará de visitante frente a Municipal, mientras que Guastatoya recibirá a Comunicaciones.

Con este resultado, el anfitrión acumula 15 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Carlos Flores por Selvin Tení, Iker de la Rosa por Yeltsin Álvarez y Julio Milla por Steven Paredes

57′ 2T – Salió Matías Rotondi por Uri Amaral

75′ 2T – Salió Oscar Mejía por Edwin Rivas

Cambios en Guastatoya

60′ 2T – Salieron Yordin Hernández por Nelson García y por Yordi Aguilar

65′ 2T – Salieron Keyshwen Arboine por Kevyn Aguilar y por

82′ 2T – Salió Samuel Garrido por Hristopher Robles

Amonestado en Guastatoya: