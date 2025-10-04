Cobán Imperial le dio vuelta el partido a Guastatoya con un 2-1

La figura del partido fue Yeltsin Álvarez. El volante de Cobán Imperial metió 1 gol.
Oscar Mejía fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Cobán Imperial mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
El estratega de Cobán I., Sebastián Bini, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Tomás Casas en el arco; Marco Rivas, Carlos Alberto Winter, Carlos Flores y Eduardo Soto en la línea defensiva; Julio Milla, Byron Leal y Luis De León en el medio; y Iker de la Rosa, Oscar Mejía y Matías Rotondi en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Pablo Centrone salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Yordin Hernández, Herberth Morales, Emanuel Yori y Keyner Agustín en defensa; Denilson Sánchez, José Almanza, Samuel Garrido, Gilder Cruz y Keyshwen Arboine en la mitad de cancha; y Víctor Ávalos en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Bryan López Castellanos.
Para la siguiente fecha, Cobán I. actuará de visitante frente a Municipal, mientras que Guastatoya recibirá a Comunicaciones.
Con este resultado, el anfitrión acumula 15 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.
Cambios en Cobán Imperial
- 45′ 2T – Salieron Carlos Flores por Selvin Tení, Iker de la Rosa por Yeltsin Álvarez y Julio Milla por Steven Paredes
- 57′ 2T – Salió Matías Rotondi por Uri Amaral
- 75′ 2T – Salió Oscar Mejía por Edwin Rivas
Cambios en Guastatoya
- 60′ 2T – Salieron Yordin Hernández por Nelson García y por Yordi Aguilar
- 65′ 2T – Salieron Keyshwen Arboine por Kevyn Aguilar y por
- 82′ 2T – Salió Samuel Garrido por Hristopher Robles
Amonestado en Guastatoya:
- 20′ 1T Yordin Hernández