Cobán Imperial le pasó por encima 3-0 a Marquense

En el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, Cobán I. hizo un gran trabajo y saboreó el triunfo por 3 a 0 en la fecha 15 del Apertura. El primer tanto llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Uri Amaral deslumbró a la afición con una exquisita definición que perforó las redes rivales. El ímpetu del equipo continuó en la segunda mitad, con Thales Moreira ampliando la ventaja a los 34 minutos con un gol de cabeza. No contento con ello, Janderson Pereira marcó su anotación a los 47 minutos de la misma parte, que pudo concretar después de una jugada.

El protagonismo de Thales Moreira lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Cobán Imperial fue importante por convertir 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Uri Amaral. El delantero de Cobán Imperial convirtió 1 gol.

El entrenador de Cobán I., Sebastián Bini, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Tomás Casas en el arco; Thales Moreira, Blady Aldana y Eduardo Soto en la línea defensiva; Byron Leal, Marco Rivas, Selvin Tení y Yeltsin Álvarez en el medio; y Janderson Pereira, Uri Amaral y Juan Carlos Winter en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Diego Vásquez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Manuel Sosa bajo los tres palos; Aarón Navarro, Oscar Linton, Elías Vásquez y Denilson Hernández en defensa; Josué Cano, William Amaya, Cristofer De Leon y Selvin Barlovento en la mitad de cancha; y Luis Zúñiga y David Chuc en la delantera.

El partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue dirigido por el árbitro Walter López Castellanos.

Por la próxima fecha, Cobán I. visitará a Achuapa. Por otro lado, Marquense visitará a Achuapa.

El local está en el séptimo puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

38′ 1T – Salió Blady Aldana por Carlos Alberto Winter

45′ 2T – Salieron Selvin Tení por Carlos Flores, Juan Carlos Winter por Oscar Mejía y Luis Zúñiga por José Joj

82′ 2T – Salió Yeltsin Álvarez por Iker de la Rosa

Amonestados en Cobán Imperial:

39′ 1T Uri Amaral, 3′ 2T Carlos Alberto Winter y 15′ 2T Janderson Pereira

Cambios en Marquense

59′ 2T – Salió Cristofer De Leon por Christian López

Amonestados en Marquense: