Cobán Imperial le pasó por encima 3-0 a Marquense

El protagonismo de Thales Moreira lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Cobán Imperial fue importante por convertir 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Uri Amaral. El delantero de Cobán Imperial convirtió 1 gol.
El entrenador de Cobán I., Sebastián Bini, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Tomás Casas en el arco; Thales Moreira, Blady Aldana y Eduardo Soto en la línea defensiva; Byron Leal, Marco Rivas, Selvin Tení y Yeltsin Álvarez en el medio; y Janderson Pereira, Uri Amaral y Juan Carlos Winter en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Diego Vásquez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Manuel Sosa bajo los tres palos; Aarón Navarro, Oscar Linton, Elías Vásquez y Denilson Hernández en defensa; Josué Cano, William Amaya, Cristofer De Leon y Selvin Barlovento en la mitad de cancha; y Luis Zúñiga y David Chuc en la delantera.
El partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue dirigido por el árbitro Walter López Castellanos.
Por la próxima fecha, Cobán I. visitará a Achuapa. Por otro lado, Marquense visitará a Achuapa.
El local está en el séptimo puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo.
Cambios en Cobán Imperial
- 38′ 1T – Salió Blady Aldana por Carlos Alberto Winter
- 45′ 2T – Salieron Selvin Tení por Carlos Flores, Juan Carlos Winter por Oscar Mejía y Luis Zúñiga por José Joj
- 82′ 2T – Salió Yeltsin Álvarez por Iker de la Rosa
Amonestados en Cobán Imperial:
- 39′ 1T Uri Amaral, 3′ 2T Carlos Alberto Winter y 15′ 2T Janderson Pereira
Cambios en Marquense
- 59′ 2T – Salió Cristofer De Leon por Christian López
Amonestados en Marquense:
- 11′ 1T David Chuc, 14′ 1T Luis Zúñiga y 28′ 2T Brailin de León