Cobán Imperial necesita el triunfo ante Aurora FC para llegar a la cima

El juego entre Cobán Imperial y Aurora FC se disputará el próximo miércoles 1 de abril por la fecha 17 del Clausura, a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Cobán Imperial y Aurora FC

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Cobán Imperial se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Mictlán. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Aurora FC finalizó en empate por – ante Achuapa. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 8.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Aurora FC lo ganó por 1 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG – 5 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (3 PG – 6 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 11 Aurora FC 15 15 3 6 6 -9

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Aurora FC: 1 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Municipal: 5 de abril – 18:00 horas

Fecha 19: vs Guastatoya: 12 de abril – 14:00 horas

Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas

Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Cobán Imperial: 1 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Antigua GFC: 4 de abril – 11:00 horas

Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas

Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas

Horario Cobán Imperial y Aurora FC, según país