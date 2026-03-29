Cobán Imperial necesita el triunfo ante Aurora FC para llegar a la cima

Así llegan Cobán Imperial y Aurora FC
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Cobán Imperial se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Mictlán. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
El anterior partido disputado entre Aurora FC finalizó en empate por – ante Achuapa. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 8.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Aurora FC lo ganó por 1 a 0.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG – 5 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (3 PG – 6 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|6
|Aurora FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Aurora FC
|15
|15
|3
|6
|6
|-9
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Aurora FC: 1 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Municipal: 5 de abril – 18:00 horas
- Fecha 19: vs Guastatoya: 12 de abril – 14:00 horas
- Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas
- Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Cobán Imperial: 1 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Antigua GFC: 4 de abril – 11:00 horas
- Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas
- Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas
Horario Cobán Imperial y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas