Cobán Imperial no pudo con Mictlán y empataron sin goles

En el partido correspondiente a la fecha 22 del Apertura, Cobán I. y Mictlán igualaron 0-0.

El desempeño Eduardo Soto lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Cobán Imperial fue importante .

La presencia defensiva César Madrid fue notable en el partido. El defensa de Mictlán fue importante .

El DT de Cobán I., Sebastián Bini, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Tomás Casas en el arco; Blady Aldana, Thales Moreira, Selvin Tení y Edwin Rivas en la línea defensiva; Anthony López, Marco Rivas y Steven Paredes en el medio; y Janderson Pereira, Uri Amaral y Oscar Mejía en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Flavio Da Silva salió con una disposición táctica 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Jonas Herrarte, Emerson Cabrera, William Ramírez y Juan Carlos Escobar en defensa; Miguel Ángel Lemus, Osman Salguero, Kendel Herrarte, Guillermo Chavasco y Cesar Chinchilla en la mitad de cancha; y Ronaldo Dinolis en la delantera.

Bryan López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 23 puntos, mientras que la visita, con 24, queda en el octavo lugar.

Cambios en Cobán Imperial

53′ 2T – Salió Uri Amaral por Julio Milla

62′ 2T – Salió Edwin Rivas por Eduardo Soto

76′ 2T – Salió Julio Milla por Byron Leal

79′ 2T – Salió Marco Rivas por Iker de la Rosa

Cambios en Mictlán

69′ 2T – Salió Juan Carlos Escobar por César Madrid

71′ 2T – Salieron Cesar Chinchilla por Igor da Silva y Kendel Herrarte por William Fajardo

Amonestado en Mictlán: