Cobán Imperial no pudo con Municipal y empataron sin goles

En el partido correspondiente a la fecha 7 del Clausura, Cobán I. y Municipal igualaron 0-0.

El desempeño Darwin Torres lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Municipal fue importante .

Otro jugador que tuvo gran partido fue Víctor Ayala. El portero de Cobán Imperial fue protagonista frente a Municipal.

El DT de Cobán I., Martín García, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Víctor Ayala en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en la línea defensiva; Byron Leal, Diego Chen, Bryan Lemus, Janderson Pereira y Oscar Mejía en el medio; y Juan Carlos Winter en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mario Acevedo salió con una disposición táctica 5-3-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; José Morales, Nicolás Samayoa, José Mena, Aubrey David y Carlos Aguilar en defensa; Jonathan Franco, Yunior Pérez y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y Pedro Altán y Yasnier Matos en la delantera.

En la próxima fecha, Cobán I. visitará a Guastatoya y Municipal jugará de local frente a Antigua GFC.

De esta manera el local está puntero en el campeonato con 14 puntos, mientras que la visita, con 12, queda en el tercer lugar.

Cambios en Cobán Imperial

56′ 2T – Salieron Bryan Lemus por Ángel Cabrera y Diego Chen por Javier Estrada

69′ 2T – Salió Juan Carlos Winter por Uri Amaral

81′ 2T – Salió Oscar Mejía por Anthony López

82′ 2T – Salieron Luis De León por Yonathan Morán y Nicolás Samayoa por César Calderón

Amonestados en Cobán Imperial:

30′ 2T Ángel Cabrera y 42′ 2T Javier Estrada

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salió Jonathan Franco por Cristian Hernández

67′ 2T – Salieron Yasnier Matos por Erik López y José Mena por Darwin Torres

76′ 2T – Salió Pedro Altán por César Archila

Amonestados en Municipal: