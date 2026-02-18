Cobán Imperial no pudo con Municipal y empataron sin goles

El desempeño Darwin Torres lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Municipal fue importante .
Otro jugador que tuvo gran partido fue Víctor Ayala. El portero de Cobán Imperial fue protagonista frente a Municipal.
El DT de Cobán I., Martín García, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Víctor Ayala en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en la línea defensiva; Byron Leal, Diego Chen, Bryan Lemus, Janderson Pereira y Oscar Mejía en el medio; y Juan Carlos Winter en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Mario Acevedo salió con una disposición táctica 5-3-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; José Morales, Nicolás Samayoa, José Mena, Aubrey David y Carlos Aguilar en defensa; Jonathan Franco, Yunior Pérez y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y Pedro Altán y Yasnier Matos en la delantera.
En la próxima fecha, Cobán I. visitará a Guastatoya y Municipal jugará de local frente a Antigua GFC.
De esta manera el local está puntero en el campeonato con 14 puntos, mientras que la visita, con 12, queda en el tercer lugar.
Cambios en Cobán Imperial
- 56′ 2T – Salieron Bryan Lemus por Ángel Cabrera y Diego Chen por Javier Estrada
- 69′ 2T – Salió Juan Carlos Winter por Uri Amaral
- 81′ 2T – Salió Oscar Mejía por Anthony López
- 82′ 2T – Salieron Luis De León por Yonathan Morán y Nicolás Samayoa por César Calderón
Amonestados en Cobán Imperial:
- 30′ 2T Ángel Cabrera y 42′ 2T Javier Estrada
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salió Jonathan Franco por Cristian Hernández
- 67′ 2T – Salieron Yasnier Matos por Erik López y José Mena por Darwin Torres
- 76′ 2T – Salió Pedro Altán por César Archila
Amonestados en Municipal:
- 7′ 1T Jonathan Franco, 21′ 1T José Mena y 49′ 2T Kenderson Navarro