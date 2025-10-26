Cobán Imperial sufre una derrota 2-1 contra Achuapa

Uri Amaral desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Cobán Imperial, ya que no convirtió un penal en el minuto 20 del primer tiempo.
El desempeño Agustín Maziero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Achuapa mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Alexis Matta también jugó un buen partido. El volante de Achuapa metió 1 gol.
El estratega de Achuapa, Martín García, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Ederson Cabezas en el arco; José Corado, Sixto Betancourt, Dayron Suazo, Yeison Carabali y Carlos Santos en la línea defensiva; Isaías de León, Cristian González y Alexis Matta en el medio; y Erick Sánchez y Agustín Maziero en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Sebastián Bini salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Carlos Alberto Winter, Marco Rivas, Eduardo Soto y Thales Moreira en defensa; Selvin Tení, Byron Leal, Oscar Mejía y Yeltsin Álvarez en la mitad de cancha; y Uri Amaral y Steven Paredes en la delantera.
Stib Morales Ordóñez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Winston Pineda.
En la siguiente jornada Achuapa se enfrentará de local ante Marquense y Cobán I. disputará el juego de local frente a Aurora FC.
Con este resultado, el anfitrión acumula 19 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 18 unidades y se ubica en el octavo lugar.
Cambios en Achuapa
- 45′ 2T – Salieron Cristian González por Edgar Macal y Carlos Santos por Nicolás Ankia
- 69′ 2T – Salió Agustín Maziero por Denilson Bol
- 78′ 2T – Salió Alexis Matta por Carlos Castrillo
- 86′ 2T – Salió Erick Sánchez por Vitor Feliciani
Amonestados en Achuapa:
- 4′ 1T Carlos Santos y 18′ 1T Cristian González
Cambios en Cobán Imperial
- 52′ 2T – Salió Steven Paredes por Blady Aldana
- 59′ 2T – Salió Oscar Mejía por Juan Carlos Winter
- 61′ 2T – Salió Uri Amaral por Matías Rotondi
- 71′ 2T – Salió Selvin Tení por Iker de la Rosa
Amonestados en Cobán Imperial:
- 27′ 1T Oscar Mejía, 10′ 2T Uri Amaral y 27′ 2T Selvin Tení
Expulsado en Cobán Imperial:
- 45′ 2T Marco Rivas (Roja directa)