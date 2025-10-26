Cobán Imperial sufre una derrota 2-1 contra Achuapa

Este domingo, Achuapa venció por 2-1 a Cobán I. como local, en un partido de la fecha 16 del Apertura. La primera mitad vio a Achuapa tomando la delantera cuando transcurrían 7′, después de una jugada. Sin embargo, Cobán Imperial respondió en el mismo período mediante un gol de jugada de Steven Paredes para nivelar el marcador en el minuto 37. La remontada se completó a los 22 minutos de la segunda etapa. Agustín Maziero mostró su habilidad al poner el balón en la red con un remate desde el punto penal, estableciendo el 2-1 final.

Uri Amaral desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Cobán Imperial, ya que no convirtió un penal en el minuto 20 del primer tiempo.

El desempeño Agustín Maziero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Achuapa mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Alexis Matta también jugó un buen partido. El volante de Achuapa metió 1 gol.

El estratega de Achuapa, Martín García, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Ederson Cabezas en el arco; José Corado, Sixto Betancourt, Dayron Suazo, Yeison Carabali y Carlos Santos en la línea defensiva; Isaías de León, Cristian González y Alexis Matta en el medio; y Erick Sánchez y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Sebastián Bini salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Carlos Alberto Winter, Marco Rivas, Eduardo Soto y Thales Moreira en defensa; Selvin Tení, Byron Leal, Oscar Mejía y Yeltsin Álvarez en la mitad de cancha; y Uri Amaral y Steven Paredes en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Winston Pineda.

En la siguiente jornada Achuapa se enfrentará de local ante Marquense y Cobán I. disputará el juego de local frente a Aurora FC.

Con este resultado, el anfitrión acumula 19 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 18 unidades y se ubica en el octavo lugar.

Cambios en Achuapa

45′ 2T – Salieron Cristian González por Edgar Macal y Carlos Santos por Nicolás Ankia

69′ 2T – Salió Agustín Maziero por Denilson Bol

78′ 2T – Salió Alexis Matta por Carlos Castrillo

86′ 2T – Salió Erick Sánchez por Vitor Feliciani

Amonestados en Achuapa:

4′ 1T Carlos Santos y 18′ 1T Cristian González

Cambios en Cobán Imperial

52′ 2T – Salió Steven Paredes por Blady Aldana

59′ 2T – Salió Oscar Mejía por Juan Carlos Winter

61′ 2T – Salió Uri Amaral por Matías Rotondi

71′ 2T – Salió Selvin Tení por Iker de la Rosa

Amonestados en Cobán Imperial:

27′ 1T Oscar Mejía, 10′ 2T Uri Amaral y 27′ 2T Selvin Tení

Expulsado en Cobán Imperial: