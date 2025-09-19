Cobán Imperial visita a Mictlán por la fecha 11

Así llegan Mictlán y Cobán Imperial
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán tiene pendiente su enfrentamiento con Aurora FC que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial viene de derrotar a Xelajú con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 8 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Torneo Clausura 2017, y el marcador favoreció a Cobán Imperial con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 10 puntos (2 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG – 3 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|20
|10
|6
|2
|2
|10
|2
|Municipal
|20
|10
|5
|5
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|7
|Cobán Imperial
|12
|10
|3
|3
|4
|-2
|11
|Mictlán
|10
|9
|2
|4
|3
|-2
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 11: vs Cobán Imperial: 21 de septiembre – 17:00 horas
- Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas