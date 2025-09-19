Cobán Imperial visita a Mictlán por la fecha 11

Mictlán recibirá a Cobán Imperial, en el marco de la fecha 11 del Apertura, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 17:00 horas, en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Cobán Imperial

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán tiene pendiente su enfrentamiento con Aurora FC que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial viene de derrotar a Xelajú con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 8 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Torneo Clausura 2017, y el marcador favoreció a Cobán Imperial con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 10 puntos (2 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG – 3 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 20 10 6 2 2 10 2 Municipal 20 10 5 5 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 7 Cobán Imperial 12 10 3 3 4 -2 11 Mictlán 10 9 2 4 3 -2

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Cobán Imperial: 21 de septiembre – 17:00 horas

Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Cobán Imperial, según país