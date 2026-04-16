Cobán Imperial vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Así llegan Cobán Imperial y Achuapa
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Cobán Imperial sacó un empate por en su visita a Malacateco. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Xelajú. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Cobán Imperial con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el séptimo puesto con 29 puntos (7 PG – 8 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|2
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|1
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|2
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|11
|Achuapa
|18
|19
|5
|3
|11
|-10
|11
|Achuapa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Xelajú: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Cobán Imperial y Achuapa, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas