Cobán Imperial vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Cobán Imperial recibirá a Achuapa, en el marco de la fecha 21 del Clausura, el próximo domingo 19 de abril a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Cobán Imperial y Achuapa

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial sacó un empate por en su visita a Malacateco. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Xelajú. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Cobán Imperial con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 29 puntos (7 PG – 8 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 32 19 9 5 5 3 2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 1 Mixco 32 19 9 5 5 3 2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 11 Achuapa 18 19 5 3 11 -10 11 Achuapa 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Xelajú: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Cobán Imperial y Achuapa, según país