Cobán Imperial vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

El próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 15:00 horas, Achuapa visita a Cobán Imperial en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Así llegan Cobán Imperial y Achuapa

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial fue derrotado en el Marquesa de la Ensenada frente a Marquense por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 2. Le convirtieron 3 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Aurora FC. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria e igualó 2 veces. Con 5 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. La racha negativa en su estadio acompaña a Cobán Imperial y no logra imponerse en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. Achuapa no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Cobán Imperial se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG – 3 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 12 4 4 0 0 4 2 Antigua GFC 9 4 3 0 1 5 3 Municipal 8 4 2 2 0 2 6 Achuapa 5 4 1 2 1 1 10 Cobán Imperial 3 4 1 0 3 -2

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Aurora FC: 24 de agosto – 11:00 horas

Fecha 7: vs Antigua GFC: 31 de agosto – 15:00 horas

Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Comunicaciones: 24 de agosto – 14:00 horas

Fecha 7: vs Malacateco: 30 de agosto – 19:00 horas

Fecha 8: vs Xelajú: 7 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Cobán Imperial y Achuapa, según país