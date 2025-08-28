Cobán Imperial vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Así llegan Cobán Imperial y Antigua GFC
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
En su visita anterior, Cobán Imperial empató por 1 con Aurora FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC venció en casa a Mixco por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 6 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en Semifinales del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Antigua GFC.
El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 5 puntos (1 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (4 PG – 2 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Julio Luna.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|6
|4
|1
|1
|3
|2
|Antigua GFC
|12
|6
|4
|0
|2
|5
|3
|Municipal
|12
|6
|3
|3
|0
|3
|4
|Aurora FC
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|10
|Cobán Imperial
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Antigua GFC, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas