Cobán Imperial vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El cotejo entre Cobán Imperial y Comunicaciones, por la fecha 13 del Clausura, se jugará el próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 11:00 horas en el estadio .

Así llegan Cobán Imperial y Comunicaciones

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial viene de un resultado igualado, 2-2, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones llega con ventaja tras derrotar a Achuapa con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Cobán Imperial quien ganó 2 a 3.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 22 puntos (6 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (8 PG – 1 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 
1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 
2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 
3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 
4 Municipal 18 12 5 3 4 3

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Horario Cobán Imperial y Comunicaciones, según país