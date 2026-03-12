Cobán Imperial vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Así llegan Cobán Imperial y Comunicaciones
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Cobán Imperial viene de un resultado igualado, 2-2, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones llega con ventaja tras derrotar a Achuapa con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 5.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Cobán Imperial quien ganó 2 a 3.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 22 puntos (6 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (8 PG – 1 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|25
|12
|8
|1
|3
|7
|2
|Cobán Imperial
|22
|12
|6
|4
|2
|9
|3
|Xelajú
|19
|12
|5
|4
|3
|8
|4
|Municipal
|18
|12
|5
|3
|4
|3
|1
|Comunicaciones
|25
|12
|8
|1
|3
|7
|2
|Cobán Imperial
|22
|12
|6
|4
|2
|9
|3
|Xelajú
|19
|12
|5
|4
|3
|8
|4
|Municipal
|18
|12
|5
|3
|4
|3
|11
|Comunicaciones
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Comunicaciones, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas