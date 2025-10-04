Cobán Imperial vs Guastatoya EN VIVO: siga el duelo por la jornada 13 del Apertura 2025

La jornada 13 del torneo inicia en el José Ángel Rossi, Cobán Imperial recibe a Guastatoya a las 15:00 horas. Los Príncipes Azules llegan con la urgencia de mejorar su situación en la tabla. Con 12 unidades hasta ahora, los príncipes azules no han tenido la regularidad esperada en el certamen y buscarán hacerse fuertes en casa para recuperar terreno.

En contraste, Guastatoya llega con el ánimo elevado tras su triunfo en la jornada anterior frente a Aurora, un 3-2 que significó un respiro para los pechoamarillos y que les permitió alcanzar ocho puntos en la clasificación.