Cobán Imperial vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

El cotejo entre Cobán Imperial y Guastatoya, por la fecha 13 del Apertura, se jugará el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Así llegan Cobán Imperial y Guastatoya

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Mixco por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega con ventaja tras derrotar a Aurora FC con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 8.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Cobán Imperial quien ganó 0 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 12 7 5 0 14 2 Mixco 23 11 7 2 2 5 3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 9 Cobán Imperial 12 12 3 3 6 -4 12 Guastatoya 8 12 2 2 8 -14

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Municipal: 11 de octubre – 17:00 horas

Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Comunicaciones: 12 de octubre – 16:00 horas

Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Cobán Imperial y Guastatoya, según país