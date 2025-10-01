Cobán Imperial vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Así llegan Cobán Imperial y Guastatoya
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Mixco por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya llega con ventaja tras derrotar a Aurora FC con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 8.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Cobán Imperial quien ganó 0 a 1.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|12
|7
|5
|0
|14
|2
|Mixco
|23
|11
|7
|2
|2
|5
|3
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|9
|Cobán Imperial
|12
|12
|3
|3
|6
|-4
|12
|Guastatoya
|8
|12
|2
|2
|8
|-14
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Municipal: 11 de octubre – 17:00 horas
- Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Comunicaciones: 12 de octubre – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Guastatoya, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas