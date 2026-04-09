Cobán Imperial vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

Guastatoya y Cobán Imperial se enfrentarán en el estadio el próximo domingo 12 de abril desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 del Clausura.

Así llegan Cobán Imperial y Guastatoya

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial igualó 0-0 frente a Municipal. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya viene de un triunfo 3 a 1 frente a Achuapa. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Guastatoya se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 28 puntos (7 PG – 7 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (6 PG – 6 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 5 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Mixco 29 18 8 5 5 1 8 Guastatoya 24 18 6 6 6 2

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas

Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Xelajú: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Antigua GFC: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Cobán Imperial y Guastatoya, según país