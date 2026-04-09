Cobán Imperial vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

Así llegan Cobán Imperial y Guastatoya
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Cobán Imperial igualó 0-0 frente a Municipal. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
Guastatoya viene de un triunfo 3 a 1 frente a Achuapa. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Guastatoya se llevó la victoria por 2 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 28 puntos (7 PG – 7 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (6 PG – 6 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|30
|18
|8
|6
|4
|12
|2
|Municipal
|29
|18
|8
|5
|5
|6
|3
|Comunicaciones
|29
|18
|9
|2
|7
|2
|5
|Cobán Imperial
|28
|18
|7
|7
|4
|8
|1
|Xelajú
|30
|18
|8
|6
|4
|12
|2
|Municipal
|29
|18
|8
|5
|5
|6
|3
|Comunicaciones
|29
|18
|9
|2
|7
|2
|4
|Mixco
|29
|18
|8
|5
|5
|1
|8
|Guastatoya
|24
|18
|6
|6
|6
|2
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas
- Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Xelajú: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 20: vs Antigua GFC: 15 de abril – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Cobán Imperial y Guastatoya, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas