Cobán Imperial vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cobán Imperial vs Marquense. El duelo, a disputarse en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi el sábado 11 de octubre,.

|

Cobán Imperial recibe el próximo sábado 11 de octubre a Marquense por la fecha 15 del Apertura en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Así llegan Cobán Imperial y Marquense

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial sacó un triunfo frente a Guastatoya, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 3 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense tiene pendiente su enfrentamiento con Achuapa que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Marquense fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 6 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 26 13 7 5 1 13
2 Mixco 26 12 8 2 2 6
3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9
8 Cobán Imperial 15 13 4 3 6 -3
11 Marquense 11 11 3 2 6 -9

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Aurora FC: 12 de octubre – 18:00 horas
  • Fecha 12: vs Antigua GFC: 15 de octubre – 20:00 horas
  • Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Marquense, según país

