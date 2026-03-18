Cobán Imperial vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

A partir de las 14:00 horas el próximo sábado 21 de marzo, Mixco visita a Cobán Imperial en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Así llegan Cobán Imperial y Mixco

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial llega con resultado de empate, -, ante Marquense. Tiene un historial irregular con 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Mixco y Achuapa, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 2 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica puntero con 25 puntos (7 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Mixco: 21 de marzo – 14:00 horas

Fecha 16: vs Mictlán: 29 de marzo – 15:00 horas

Fecha 17: vs Aurora FC: 1 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Municipal: 5 de abril – 18:00 horas

Fecha 19: vs Guastatoya: 12 de abril – 14:00 horas

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Cobán Imperial: 21 de marzo – 14:00 horas

Fecha 16: vs Antigua GFC: 28 de marzo – 15:00 horas

Fecha 17: vs Comunicaciones: 2 de abril – 17:00 horas

Fecha 18: vs Marquense: 7 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Xelajú: 11 de abril – 15:00 horas

Horario Cobán Imperial y Mixco, según país