Cobán Imperial y Comunicaciones se miden por la fecha 8

El cotejo entre Cobán Imperial y Comunicaciones, por la fecha 8 del Apertura, se jugará el próximo miércoles 3 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Así llegan Cobán Imperial y Comunicaciones

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a , mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial viene de un resultado igualado, -, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones viene de caer derrotado 0 a 2 ante Aurora FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue Comunicaciones quien ganó 3 a 2.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 16 7 5 1 1 5 2 Aurora FC 14 7 4 2 1 4 3 Antigua GFC 12 6 4 0 2 5 7 Comunicaciones 8 7 2 2 3 1 10 Cobán Imperial 5 6 1 2 3 -2

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Cobán Imperial y Comunicaciones, según país