Cobán Imperial y Comunicaciones se miden por la fecha 8

Así llegan Cobán Imperial y Comunicaciones
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a , mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial viene de un resultado igualado, -, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones viene de caer derrotado 0 a 2 ante Aurora FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue Comunicaciones quien ganó 3 a 2.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|16
|7
|5
|1
|1
|5
|2
|Aurora FC
|14
|7
|4
|2
|1
|4
|3
|Antigua GFC
|12
|6
|4
|0
|2
|5
|7
|Comunicaciones
|8
|7
|2
|2
|3
|1
|10
|Cobán Imperial
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Comunicaciones, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas