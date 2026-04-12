Cobán Imperial y Guastatoya se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 19 del Clausura, Cobán I. y Guastatoya terminaron igualados en el estadio .

En el primer tiempo, Cobán Imperial logró abrir el marcador con un gol de penal de Janderson Pereira en el minuto 32. Sin embargo, Guastatoya igualó las cosas cuando Santiago Gómez anotó al minuto 33 de la segunda mitad.

El mejor jugador del partido fue Santiago Gómez. El atacante de Guastatoya anotó 1 gol.

Janderson Pereira fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Cobán Imperial marcó 1 gol.

El técnico de Cobán I., Martín García, propuso una formación 4-5-1 con Tomás Casas en el arco; Marcos Acosta, Thales Moreira, Luis De León y Eduardo Soto en la línea defensiva; Byron Leal, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Steven Paredes y Janderson Pereira en el medio; y Uri Amaral en el ataque.

Por su parte, el equipo de Pablo Centrone salió a la cancha con un esquema 3-5-2 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Emanuel Yori, Víctor Armas y Yordin Hernández en defensa; Carlos Alvarado, Marlon Sequén, Joshua Ubico, Kevin Fernández y Keyshwen Arboine en la mitad de cancha; y Nelson García y Víctor Ávalos en la delantera.

Wildomar Ramírez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio .

El próximo partido de Cobán I. en el campeonato será como local ante Achuapa, mientras que Guastatoya visitará a Comunicaciones.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 29 puntos y se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 25 unidades y está en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

60′ 2T – Salió Steven Paredes por Oscar Mejía

74′ 2T – Salió Ángel Cabrera por Marco Rivas

86′ 2T – Salió Bryan Lemus por Julio Fajardo

Amonestados en Cobán Imperial:

3′ 1T Janderson Pereira, 15′ 2T Steven Paredes, 41′ 2T Thales Moreira y 45′ 2T Oscar Mejía

Cambios en Guastatoya

34′ 1T – Salió Carlos Alvarado por Keyner Agustín

45′ 2T – Salió Kevin Fernández por José Almanza

73′ 2T – Salieron Víctor Ávalos por Santiago Gómez, Marlon Sequén por Yordi Aguilar y Uri Amaral por Juan Carlos Winter

92′ 2T – Salió Joshua Ubico por Herberth Morales

Amonestados en Guastatoya:

4′ 1T Carlos Alvarado, 22′ 1T Kevin Fernández, 39′ 1T Nelson García, 18′ 2T Marlon Sequén y 18′ 2T José Almanza

Expulsado en Guastatoya: